İstanbul’ da lüks konut projelerinin yeni adresi Başakşehir ve çevresi oldu. Avrupa Yakasına yapılan Kanal İstanbul, 3. Havalimanı, Sağlık Kent, Bioİstanbul gibi dev projeler, Kuzey Marmara Otoyolu, projelerin bağlantı yolları, metro hatları bölgenin yeni yerleşim alanı olarak değer kazanmasına neden oldu. Toki ve Kiptaş ’ın başlattığı konut projeleri hızla devam ederken, ünlü firmaların marka konut projeleri de birbiri ardına yükselmeye başladı. Başakşehir konut projeleri şehrin merkezindeki yoğunluktan bunalanların yeni adresi oluyor. Bölgenin her geçen gün daha da değer kazanması yatırımcıların da bölgedeki konut projelerini tercih etmesine neden oluyor.

Bizimevler 7, Vadiyaka Başakşehir, Bahçeşehir Atmaca, Avrupa Konutları, Ispartakule, Nidapark gibi projeler Başakşehir’ in öne çıkan projeleri arasında yer alıyor. Projelerde 1+1 den 5+1 e kadar konut seçenekleri bulunuyor. Konut fiyatları inşaat kalitesine, projenin bulunduğu konuma, sunduğu sosyal imkânlara göre değişen projelerde metrekare fiyatları 1500 lira ile 4500 lira arasında değişiyor. Konut projelerindeki sosyal donatı alanları konut sahiplerinin sağlıklı ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Başakşehir ’in Kayabaşı Mahallesi ise 1999 depreminden sonra yaklaşık 300 bin kişinin yaşayacağı bir uydu kent olarak planlandı.

Kayabaşı’ nda TOK alt ve orta gelir grubuna yönelik konut projeleri yapmaya başladı. Toki’ den sonra da markalı konut üreticileri ilçede yer arayışına başladı ve bugün çok sayıda üst gelir grubuna hitap eden markalı konut projesi Kayabaşı’ nı modern bir kent haline getirdi. Kayabaşı konut projeleri dışında bölgede ticari projeler, hastane ve okul projeleri, alışveriş merkezleri, park ve meydan projeleri de hızla devam ediyor ve Kayabaşı Başakşehir’ in merkezi durumuna geliyor. Emlak fiyatları da son beş yılda üç katı artış gösterdi.

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