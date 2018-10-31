"KDV düşsün, kayıt dışılık sorunu çözülsün"

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Kenan Yalavaç'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin konuşulduğu toplantıda İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Şahin Çakan, su ürünleri avcılığında Türkiye'nin geride kaldığını belirtti

Burcu Özkan- İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Kenan Yalavaç'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin konuşulduğu toplantıda İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Şahin Çakan, "Ülkemizde kayıt dışılık sorunu var. Diğer gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 iken, taze balıkçılıkta yüzde 8, donmuş balıkçılıkta ise yüzde 18 KDV oranı geçerli. KDV yüzde 1'e inerse kayıt dışılık tespit edilir. Biz de devletten bunu istiyoruz" dedi.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve DTO Meclis Üyesi Mehmet Şahin Çakan, su ürünlerinin sağlıklı beslenme de önemli yer kapladığını belirterek, vatandaşların önemli demir ve protein ihtiyacını giderdiğini söyledi. Çakan, Türkiye'nin 3 tarafı denizle çevrili bir yarım ada olması nedeniyle balıkçılık sektöründe dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğunu belirterek Japonya ve Norveç kadar gelişme gösterildiğini ifade etti.

1380 sayılı su ürünleri kanununun 1971 yılına ait olduğunu dile getiren Çakan, "O günden bu güne teknoloji nereden nereye geldi ama kanun aynı kaldı. Balıkçılık sektörüyle ilgili bir çalıştay hazırlayarak sorunları tespit ettik. Eskiden bir avcı gemisi birkaç lamba yakabiliyordu. Işığa gelen balıkların hepsi avlanıyordu. Ama bu yasaklandı şimdi sadece bir tane lamba yakılabiliyor. Sürdürülebilir balıkçılık için bu önlemler alınmalı" dedi.

Sektör çalışanları sigortasız

"Su ürünleri sektörü olarak avcılıkta gerideyiz" diye konuşan Mehmet Şahin Çakan, "Karadeniz'den Hopa'ya kadar 16 bin 700 tane ruhsatlı balıkçı gemimiz var. Her yıl denizlerde çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Biz bunun için çalışanlara sigorta yapılmasını istedik. 1.5 milyon insan bu sektörden ekmek yiyor ama ne yazık ki hiçbirinin sosyal güvencesi yok. Ülkemizde kayıt dışılık sorunu var. Diğer gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 iken, taze balıkçılıkta yüzde 8, donmuş balıkçılıkta ise yüzde 18 KDV oranı geçerli. KDV yüzde 1'e inerse kayıt dışılık tespit edilir. Fabrikalarımızda su ürünleri mühendisi çalıştırma zorunluluğu var ama denizde yok. Birlikler aktif değil. Kooperatiflerin aktif olması gerekir" şeklinde konuştu.

Yunanistan bizden 50 yıl geride

İzmir'de 75 tane avcılık yapan balıkçı teknesi bulunduğunu ifade eden Çakan küçük tekneler yerine büyük gemilerle avcılık yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 40 Türk balıkçı gemisinin Moritanya'da konumlandığını söyleyen Çakan, Türklerin bu konudaki başarısından övgüyle söz ederek, "Biz denizcilikte çok iyiyiz. Yunanistan bizden 50 yıl geride. Bizim bir balıkçı gemimiz tüm Yunanistan halkına bakar" dedi. Mehmet Şahin Çakan son olarak Türkiye'de liman sorunu yaşandığını belirterek balıkçı gemilerinin boşaltma yapmak için yanaşacak yer bulmakta zorlandıklarını vurguladı.

İhracatta sıkıntı yaşanabilir

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise, Türkiye'nin ithalata dayalı bir ülke olduğuna dikkat çekerek ihracatın da ithalata dayalı yapıldığını söyledi. İzmir Alsancak Limanı'ndan ağustos ve eylül aylarında toplam 825 bin ton ihracat gerçekleşirken ithalatın 810 bin tonda kaldığını ifade eden Öztürk, "Bu rakamlar tehlikeli bir virajda olduğumuzu gösteriyor. İhracat açısından ileride sıkıntı yaşayabiliriz. Dünyadaki mal hareketinin yüzde 88'i denizden yapıldığı için zor günler yaşayacağımız ortada. Türkiye Avrupa'nın en fazla TIR firmasına sahip ülkesi. Dolu gidiyoruz fakat TIRlar orada kalıyor, dönemiyoruz. Gemilerdeki ithalat oranlarının düştüğünü gözlemliyoruz" diye konuştu.