‘KDV reformu yerli üretime teşviki arttıracak’

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın geçtiğimiz günlerde KDV reformunun netleştiğini ve üreticilerin üzerindeki yükün kaldırılmasının sektör için çok önemli olduğunu belirten Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, ‘2008 yılından bu yana tarım makineleri sektörünü mağdur eden indirilmiş KDV uygulaması sektörde büyük sorunlar yarattı. KDV alacaklarının her ay ödenmeye başlanmasını çok önemli bir gelişme olarak nitelendiriyor ve destekliyoruz. Üreticinin sırtında bir kambur olan KDV’deki bu reform ile yerli üretime teşvik de artacak’ dedi

Naci Ağbal , geçtiğimiz günlerde KDV reformunun netleştiğini ve üreticilerin üzerindeki yükü kaldırılacaklarını açıkladı. Açıklamanın sektörü çok olumlu etkilediğini belirten Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, KDV alacaklarının üreticiye geri ödenmesinin yerli üretime teşviki de arttıracağını belirtti.

‘KDV, üreticinin sırtındaki kamburdu’

KDV reformuyla birlikte üreticilerin sırtındaki finansman yükünün azalacağını ve fiyat artışının da önüne geçileceğini kaydeden Armağan, ‘KDV yükünün azalmasıyla birlikte üreticiler olarak büyük sıkıntıdan kurtulduk ve yatırımların da önü açılmış oldu. Bu durum çiftçilere de olumlu yansıyacak. Üzerimizdeki faiz yükü kalkınca maliyetlerimiz düşecek, bu da çiftçilerimizin alım fiyatlarının düşmesine neden olacak. En önemlisi de traktör üreticilerinin yeni yatırımlara hız verebilecek olması. İndirilmiş KDV, yıllardır üreticinin sırtındaki en büyük kamburdu. Bu kamburun kaldırılmasından dolayı tüm üreticiler büyük bir mutluluk yaşadık. Maliye Bakanımızın attığı adımla, sektör büyük bir nefes aldı. Sektörün her ay aldığı KDV iadesi, ülke ekonomisine yatırım olarak dönecek, bu da sektördeki istihdamın artmasını sağlayacaktır’ ifadelerini kullandı.

Alınan karar, yerli üretimi teşvik edecek

‘Sektörü samimiyetle dinleyen ve anlayan bir Maliye Bakanımız olduğu için çok şanslıyız’ Erkunt Armağan, şöyle devam etti: Aylık ödeme sistemi birçok evrak yükü ve eleman ihtiyacını gerektiren sıkıntılı bir uygulama olsa da traktör üreticilerinin büyük sıkıntısı olan indirilmiş KDV uygulamasının bir an evvel sonlandırmasını ve aradaki yüzde 10 farkın doğrudan alımı yapan çiftçiye ödenecek olması çok önemli. Bu uygulamanın düzelmesi aynı zamanda imalatçı ve ithalatçı firmalar arasındaki haksız rekabeti de engelleyeceği için, sektörü çok rahatlatacak bir çalışma olacak ve yerli üretimi teşvik edecek.

Çok uluslu firmalar geliyor

Sanayi Bakanlığı'nın Türkiye'deki traktör sektörünü geliştirmek ve yurt içinde yapılan üretimi arttırmak için yurtdışındaki yatırımcıların Türkiye'de üretici olmasını teşvik ettiğine de dikkat çeken Erkunt Armağan, ‘Yurtdışındaki firmalar Türkiye'yi önemli bir pazar ve coğrafi konumu nedeniyle de ihracat kapısı olarak görüyor. Yakın gelecekte Türkiye'nin yeni traktör üreticileri kazanacağına inanıyorum. Bu gelişmeyle yurtdışındaki firmalar Türkiye’de er yada geç üretici olacak. Ya yeni yatırım yaparak ya da mevcut yatırımlara ortak olarak ama illa ki üretici olacak. Bu durum sektörü modernleştirecek, dünyaya açacak, ihracat artacak, tedarik zincirini geliştirecek, yeni istihdam yaratacak ve ekonomiyi de son derece olumlu etkileyecektir’ dedi.