Kemeraltı esnafının feryat ediyor: Nefese ihtiyacımız var

İzmir Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, Kemeraltı esnafının ekonomik sıkıntılardan çok bunaldığını ve artık nefes alması gerektiğini belirterek, 'Ekonomik istikrarla birlikte paraya ihtiyacımız var' dedi

Süleyman Gülen- İzmir Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, Kemeraltı esnafının ekonomik sıkıntılardan çok bunaldığını ve artık nefes alması gerektiğini belirterek, 'Bir an önce siyasi ortamın oturması lazım. İnsanlara para pompalanması esnafa sicil affının gelmesi, esnafın önünün açılması şart. Çünkü küçük esnafın Kemeraltı'nın ve tarihi dokunun yaşaması için artık nefes almamız lazım' dedi.

İzmir Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, ekonomik sıkıntının Kemeraltı esnafını da vurduğunu yetkililerin ekonomiye el atmasını ve esnafın da artık nefes alması gerektiğini belirtti. Kaya, İzmir'deki istihdamın da artması gerektiğini hatırlattı.

İlk etkilenen küçük esnaf

Ekonomik sorunlardan ilk etkilenen kesimin küçük esnaf olduğunun altını çizen Kaya, 'İçinde bulunduğumuz siyasi konjektör, ekonomik sıkıntı doların artması seçimin 24 Haziran gibi böyle yazın göbeğine denk gelmesi milletteki alım gücünün daralması, ekonomik sıkıntılar, otomatik olarak insanları geri çekti, alışveriş durdu. Dünyanın her ülkesinde ne ekonomik sıkıntı olursa olsun bundan ilk etkilenen küçük esnaf olur. Nasıl bir savaş algısı yaratılırsa yaratılsın, ki 3 senedir bu Türkiye'de yaratıldığı için biz turizmden de verim alamıyoruz, doğal olarak rezervasyonlar iptal edilmiş durumda, çünkü bizler yabancı sermaye değiliz, satarak yaşarız. Bizim çocukluğumuzda yamalı giyinmek vardı, inşallah o dönemlere dönmeyiz. Oraya doğru giden bir yaşam şekli var. Biz küçük esnaf bundan korkuyoruz. Herkesin bir ekonomik sıkıntısı var. Herkesin derdi ayrı, herkesin sıkıntısı ayrı, ama bu kadar sıkıntı üstünde birleşilen tek nokta var, ekonomik sıkıntı. Bu karı-koca çalışan aileler için de geçerli, ticaret yapan esnaf için de geçerli, sabit maaşlı çalışan insanlar için de geçerli. Nihayetinde burada ciddi bir kaygı yaşıyoruz. Biz bir an önce İzmir'de sanayinin artmasını istiyoruz, istihdamın çoğalmasını istiyoruz. Herkesin para kazanmasını istiyoruz. Çünkü para kazanıldığı zaman çarşıya küçük esnafa dönecek bu' dedi.

2019-2020'yi bekliyoruz

Kemeraltı ile ilgili projelerden de bahseden Kaya, 'Biz 2016'dan beri gece yaşayan bir Kemeraltı hayal ediyoruz, onunla ilgili projelerimiz var. Marka restorantları buraya getirtmek. Camiye 100 metre alkol ruhsatını aşmakla ilgili gerekli birimlerle görüşüyoruz. 2017'deki krizden etkilenen ülkemizde ciddi anlamda önümüzü görmek isteyen bir kitle var. Buna bağlı olarak Kemeraltı'nda bazı şeylerin yapılması lazım. Marka restorantı buraya getirmek istiyorsan öncelikle bir altyapıyı düzenlemen lazım. Kemeraltı'nın üstünün kapanması lazım, ışıklandırmanın yapılması lazım ki marka restorant gelip buraya yatırım yapsın. Bu da adım adım oluyor. Şimdiki Valimiz Erol Ayyıldız, sağolsun Kemeraltımız için ciddi çalışmalar yapıyor, Kemeraltı toplantıları yapıyor. O toplantıda şehrin dinamikleri var. Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, vakıflar, Valilik, emniyet, zabıta, bunların hepsi o toplantılarda var. Çözüm odaklı sorunlarımızı masaya yatırıyoruz ve belirli yol almaya başladık. Ben daha önce de söylüyordum; 2016-2017 Kemeraltı yılı olacak 2018'de yaşayan Kemeraltı olacak. Ancak bu savaş algısıydı, ekonomik sıkıntıydı bizi zora soktu. Bu süreci bilemeyiz, yani bunlar sonradan spontane gelişen şeyler. Doğal olarak da Kemeraltı'nı geliştirme süreci ötelendi. Şu anda çok samimi ve güzel toplantılar yapılıyor. Ciddi projeler hazırlanıyor. 2019-2020'de daha güzel bir Kemeraltı olacak' diye konuştu.