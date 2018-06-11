Kemeraltı'nın eski tadı yok

Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaş şeker fiyatından, esnaf da satış durgunluğundan dolayı mutsuz

Burcu Özkan- Kemeraltı'nda şeker satan esnaf, Türkiye'nin şeker üretimindeki yetersizliğinden dolayı, dışa bağımlılığın artması ile fiyatların yükseldiğini, bunun da tüketiciyi rahatsız ettiğinden ve satışlarda verim alınamadığından yakınıyor.

Baba mesleği olarak 75 yıldır Kemeraltı'nda şeker dükkanı işleten Kemal Kutucu, 'Eskiden bayramdan 15 gün önce Kemeraltı tıklım tıklım insan dolardı. Bolca şeker satın alarak bayrama hazırlık yaparlardı. Şimdi durum değişti. İnsanlar bayramlara tatil gözüyle bakıyorlar, çok bayramlaşmalar olmuyor bu yüzden önceleri kilolarca şeker alırlarken şuanda en fazla 2 kilo şeker alıyorlar' dedi.

Kriz etkisi

Satışın durgunluğunun diğer nedeninin ekonomik kriz olduğunu vurgulayan Kutucu, 'Biz Türkiye üretimi şekerler satıyoruz ama neticesinde hammaddesindeki ürünler yurtdışından temin ediliyor bu da fiyatların yükselmesine neden olabiliyor. Zaten durgun olan satışlar daha da durgunlaşıyor' şeklinde konuştu.

Geçim sıkıntısı yaşıyoruz

Uzun yıllar Kemeraltı'nda şeker satışıyla geçimini sağlayan Nihat Kaçmaz, 'Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim.Üretimden satışına kadar şekerlerin serüvenini biliyorum ama artık her dükkan şeker satar oldu. Kasabın bile şeker sattığı ülkemizde, biz şekerci esnafları geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Rekabet artıyor. Tabii ki bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Hal böyle olunca vatandaş da eskisi kadar rağbet göstermiyor' diye konuştu.