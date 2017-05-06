Kendi gemilerimizi üretirsek, dünyaya hükmederiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasının yolunun Türk yapımı, Türk bayraklı gemilere sahip olmasından geçtiğini söyledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasının yolunun Türk yapımı, Türk bayraklı gemilere sahip olmasından geçtiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülgen ve Oda yöneticileriyle beraber Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Argun Gündüç ve Kenan Yalavaç, DTO Meclis Üyesi Ahmet Subay ve Meslek Komite Üyesi Köksal Hantal ile bir araya geldi. Denizciliğin ticaretin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bugün dünyada en ucuz taşıma yolu deniz. Denizcilikte kim ileri gitmişse dünyaya o hükmetmiş. O nedenle denizcilikten vazgeçemeyiz. Coğrafyamız bize denizciliği önemli kılma imkanı veriyor. Dünyaya açılma kapımız denizlerimiz. Bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Sayın Başbakanımızın denizci olması bizim için büyük şans" dedi.



'Türk yapımı gemiye finans sağlanmalı'

'Kruvaziyerde desteğe hazırız'

Tersanelerde 49 yıl kira süresinin başladığını, kira bedelinin ciro üzerinden binde bire düşürüldüğünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimiz sağolsun, taleplerimizi yerine getirdi. Türk bayrağına geçişte de teşviklerin çıkartılmasında hep beraber çalıştık. Esas önemli olan bir kamu bankasının gemi yapımında denizcilik sektörüne finansman sağlamasıdır. Türk yapımı, Türk bayraklı gemilere finansman sağlanması işin en esaslı noktasıdır. Ülkemizde ekonomi odaklı bir dönem başlayacak. Bu yönde muhakkak hükümetimizin bir karar alması lazım. Eğer bugün dünyada söz sahibi olacaksınız, kendi yükünüzü daha ucuza ve bildiğiniz insanlarla taşıtmak istiyorsanız, geminizin olması lazım. Gemi olmadan hiçbir şey olmuyor. Denizciliğe yapılacak teşvik geleceğe yapılacak teşvik olacaktır. Aynı limanlar gibi. Denizler düz olmaz, dalgalı olur. İnişin olduğu yerde çıkışın olduğunu da bilmek lazım. Kriz fırsatları beraber getirir. O nedenle denizciliğe yatırım yapmaya devam. Başka çıkış yok. Irak'ta, Suriye'de savaş var, Ortadoğu'ya gidemiyorum. Körfeze mal satamıyorum. Benim tek açılacağım yer denizler. Deniz bizim için bir şans. Bunu iyi kullanmalıyız" diye konuştu.Çin'i Batı Avrupa'ya bağlayacak 'Tek Yol Tek Kuşak Projesi'nin önemine ve Türkiye'nin bu projede yer alması gerektiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "TOBB Başkanı olduğumdan bu yana bu projeyi hep gündemde tuttum. Projeyi demiryolunun yanı sıra denizyolu, karayolu ve havayoluyla birlikte düşünmek lazım. Bu proje bugünün değil geleceğin işi. Tarihi ticari yolların üzerinde kim oturuyorsa o ülkede istikrarsızlık olmaz. Hiçbir ülke orada huzursuzluk olsun istemez" diye konuştu.Deniz turizminin önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, "En çok para bırakan turist, denizde seyahat eden turisttir. İzmir açısından kruvaziyer çok önemli. Ayvalık'tan Didim'e kadar uzanan alan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin alanı. Coğrafyamızın en önemli sahalarından birine hükmediyorsunuz. TOBB olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.