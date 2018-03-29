Kestelli: Çiftlikbank saçmalığı ile değil, tarımla uğraşın

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Dönemin son meclis toplantısında önceliğin ekonomik gelişme olması gerektiğine dikkat çeken İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 'Tarımsal ürünlerde türev piyasaların giderek giriftleştiği bu yeni dönemin fırsat ve risklerini; enerjimizi saman ithalatı haberleriyle, çiftlikbank saçmalıklarıyla, şekerde özelleştirme gerilimleri ile harcayıp yönetemeyiz' dedi

Ali Budak- Beş yıllık dönemde çok sayıda toplumsal, siyasal gelişme ve kriz yaşanması nedeniyle güvenlik ile ilgili sorunların, ekonomik gelişmelerin zaman zaman önüne geçtiğini ifade eden Kestelli, süreç boyunca İTB'nin gerçekleştirdiği faaliyetleri de özetledi. İTB'nin hizmet kalitesini geliştirmek için kalite yönetim sistemlerinin geliştirdiğini ve akredite borsa unvanını devam ettirdiğine vurgu yapan Kestelli, 'Üyelerimiz ve tüm tarım sektörü için elektronik ticaret imkanlarının geliştirilmesi amacıyla E-Commodity Bazaar'ı hayata geçirdik. Türkiye'nin ilk pamuk lisanslı depoculuk şirketi Elidaş'ın başarılı faaliyetlerine destek olduk, satın almalarımızla hisse payımızı yüzde 32,63'e yükselttik. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na mümkün olan en yüksek hisse oranında ortak olduk. Başta Elidaş olmak üzere tüm pamuk sektörüne laboratuvar hizmeti veren İzladaş'ı kurduk. İzladaş, bugün dünyanın en başarılı pamuk analiz laboratuvarlarından birisi oldu' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin potansiyeline inancımız tam'

2017 yılında İTB'nin işlem hacminin 2012 yılına göre yüzde 91 artış gösterdiğini belirten Kestelli, şöyle devam etti: 'Yaptığımız çalışmalar ile borsamızın görünürlüğünün önemli ölçüde artmasını temin ettik. Yazılı ve görsel basında önemli sayıda haberde yer aldık. Sosyal medyada aktif olarak faaliyetlerimizi üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaştık. Nisan ayının ilk haftasında organ seçimleri tamamlanacak. Yaşadığımız dönem, gelişmelerin artık dünyanın sınırlarını zorladığı, bütün üretim ve tüketim alışkanlıklarının kökten değiştiği bir dönem. Topraksız tarımdan uzay tarımcılığına geçilen, imkansız denilen yerlerde tarımsal üretim yapılarak lojistik sorunun devreden çıkarıldığı, kimya sektörünün tarımı başka bir boyuta taşıdığı, laboratuvarlarda antibiyotik sebzelerin, ağrı kesici meyvelerin yeriştirilmeye başlandığı bir dönem. Tarımsal ürünlerde türev piyasalarının giderek giriftleştiği bu yeni dönemin fırsat ve risklerini; enerjimizi saman ithalatı haberleriyle, Meclis, farklı seslere anlayışla yaklaştı

Meclis üyelerinin katıldıkları oturumlarda demokratik anlayışla hareket edildiğinin altını çizen Meclis Başkanı Barış Kocagöz, şunları söyledi: 'Meclis üyelerimiz de ne mutlu ki farklı seslere anlayışla ve sevgiyle yaklaştı. Katılımcı ve seviyeli bir meclis için hep birlikte elimizden geleni yaptık. Bu seviyeli, kültürlü, anlayışlı ve demokratik ahenk için her meclis üyemize tek tek teşekkür ediyorum. Kurumumuz her toplantısında sektörüyle ilgili görüş ve sorunlarını kamuoyuna başarıyla aktarmakta, önemli ve gerekli kararları alarak Türkiye'nin tarım ve gıda alanında gelişmesi ve büyümesi için elinden geleni yapmakta'. Beş yıllık dönemde çok sayıda toplumsal, siyasal gelişme ve kriz yaşanması nedeniyle güvenlik ile ilgili sorunların, ekonomik gelişmelerin zaman zaman önüne geçtiğini ifade eden Kestelli, süreç boyunca İTB'nin gerçekleştirdiği faaliyetleri de özetledi. İTB'nin hizmet kalitesini geliştirmek için kalite yönetim sistemlerinin geliştirdiğini ve akredite borsa unvanını devam ettirdiğine vurgu yapan Kestelli, 'Üyelerimiz ve tüm tarım sektörü için elektronik ticaret imkanlarının geliştirilmesi amacıyla E-Commodity Bazaar'ı hayata geçirdik. Türkiye'nin ilk pamuk lisanslı depoculuk şirketi Elidaş'ın başarılı faaliyetlerine destek olduk, satın almalarımızla hisse payımızı yüzde 32,63'e yükselttik. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na mümkün olan en yüksek hisse oranında ortak olduk. Başta Elidaş olmak üzere tüm pamuk sektörüne laboratuvar hizmeti veren İzladaş'ı kurduk. İzladaş, bugün dünyanın en başarılı pamuk analiz laboratuvarlarından birisi oldu' ifadelerini kullandı.2017 yılında İTB'nin işlem hacminin 2012 yılına göre yüzde 91 artış gösterdiğini belirten Kestelli, şöyle devam etti: 'Yaptığımız çalışmalar ile borsamızın görünürlüğünün önemli ölçüde artmasını temin ettik. Yazılı ve görsel basında önemli sayıda haberde yer aldık. Sosyal medyada aktif olarak faaliyetlerimizi üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaştık. Nisan ayının ilk haftasında organ seçimleri tamamlanacak. Yaşadığımız dönem, gelişmelerin artık dünyanın sınırlarını zorladığı, bütün üretim ve tüketim alışkanlıklarının kökten değiştiği bir dönem. Topraksız tarımdan uzay tarımcılığına geçilen, imkansız denilen yerlerde tarımsal üretim yapılarak lojistik sorunun devreden çıkarıldığı, kimya sektörünün tarımı başka bir boyuta taşıdığı, laboratuvarlarda antibiyotik sebzelerin, ağrı kesici meyvelerin yeriştirilmeye başlandığı bir dönem. Tarımsal ürünlerde türev piyasalarının giderek giriftleştiği bu yeni dönemin fırsat ve risklerini; enerjimizi saman ithalatı haberleriyle, çiftlikbank saçmalıklarıyla, şekerde özelleştirme gerilimleri ile harcayıp yönetemeyiz. Tarım ve hayvancılıkta, çağın ötesine geçen bir devrime ihtiyacımız var. Türkiye'nin potansiyeline olan inancımız tam, bu konuda en küçük bir tereddütümüz yok. İhtiyacımız olan şey, birlikte düşünme, birlikte yapma, birlikte başarma ve birlikte paylaşma konsensüsü.'Meclis üyelerinin katıldıkları oturumlarda demokratik anlayışla hareket edildiğinin altını çizen Meclis Başkanı Barış Kocagöz, şunları söyledi: 'Meclis üyelerimiz de ne mutlu ki farklı seslere anlayışla ve sevgiyle yaklaştı. Katılımcı ve seviyeli bir meclis için hep birlikte elimizden geleni yaptık. Bu seviyeli, kültürlü, anlayışlı ve demokratik ahenk için her meclis üyemize tek tek teşekkür ediyorum. Kurumumuz her toplantısında sektörüyle ilgili görüş ve sorunlarını kamuoyuna başarıyla aktarmakta, önemli ve gerekli kararları alarak Türkiye'nin tarım ve gıda alanında gelişmesi ve büyümesi için elinden geleni yapmakta'.