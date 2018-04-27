Kestelli: İTB takip eden değil liderlik eden olacak

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yeni dönemin ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, önceki hizmet dönemlerinde en önemli konulardan birinin de sanayi 4.0 ile tarımı etkileyen büyük teknolojik dönüşüm olduğunu belirterek, ‘İTB olarak bu alanda takip eden değil, liderlik eden kurum misyonunu kuvvetlendirerek sürdüreceğiz’ dedi

Gamze Geçer- Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, coğrafi işaret tescil sayısı ve tescilli işaretlerin kullanımını çoğaltmayı istediklerini belirterek, ‘Bir önceki hizmet döneminin en önemli konularından birinin Sanayi 4.0 ile birlikte tarımı etkileyen büyük teknolojik dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, ‘Dünyadaki yeni nesil tarım anlayışı çok daha rekabetçi, çok daha bilgi yoğun, çok daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanıyor. Geçmişten kalma emek yoğun üretim anlayışının yerini yenilikçi üretim anlayışı, robot ve sensör teknolojileri, insansız ekimden insansız hasata kadar uzanan çok farklı bir anlayış alıyor. Tarımdaki nüfusun her geçen yıl yaşlanması, gençlerin tarlada değil kentlerde çalışmayı ve yaşamayı seçmesi, parçalı arazi yapısı nedeniyle çiftçilerimizin teknolojik dönüşümün maliyetini karşılayamaması yeni dönemde bizi bekleyen önemli sorunlar arasında yer alıyor’ diye konuştu.

Kestelli, yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında üretimde verimlilikten ticarette katma değere kadar her safhada sektörü büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, ürün ihtisas borsasının çalışmalarında daha aktif rol oynayacaklarını söyledi.

Meclis Başkanı Barış Kocagöz, geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir için açıklanan istatistik rakamlarını paylaştı. İzmir'de nüfusun her geçen gün arttığını ifade eden Kocagöz, kente göçenlerin yüzde 44'ünün yüksekokul mezunu olmasının İzmir'in eğitimli kesim tarafından tercih edildiğinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Bu durumun bir avantaj olarak yansıması gerekirken genç işsizlik oranının ülke ortalamasının üzerinde kaldığını belirten Kocagöz, ‘Göçen eğitimli nüfusun yeni iş alanları kurmadığı anlaşılıyor. Konut fiyatlarının ve dolayısıyla inşaat sektörünün yükselişi bu göçü teyit ediyor. Değişen ve güncel rakamlara göre ilimize, tüm sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla yeni bir kalkınma ve gelişme planı yapılmasının çok doğru bir adım olacağını düşünüyorum’ dedi.