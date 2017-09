Kestelli: İzmir'e yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "İzmir'e yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi

Zeynep Kaya- İzmir Ticaret Borsası (İTB) aylık meclis toplantısı 25 Eylül'de İTB binasında yapıldı. Yapılan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, gelen bazı talepler üzerine hükümetin, oda ve borsa seçimleri gelecek Nisan ayına ertelediğini söyledi.



Konuşmasında darbe girişimine de değinen Kestelli, "15 Temmuz'da bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüklerden birine imza atan FETÖ Paralel Devlet Yapılanması, ne yazık ki iş dünyamızda da ciddi tahribatlara yol açtı. İnşallah bu süre zarfında ülke genelinde şüphe bulunan oda ve borsalarda gerekli temizlik, bütük bir titizlikle yapılır ve hakkaniyet esasında seçimleri gerçekleştiririz." dedi.



Terörün küresel nitelik kazandığını belirten Kestelli, "Küresel Barış Endeksi'ne göre dünya ekonomisi şiddet nedeniyle geçen yıl 14.3 trilyon dolar kaybetti. Bu rakam, Avrupa Birliği'nin tamamından daha büyük bir ekonomik değerin şiddete kurban edildiğini ortaya koyuyor. Elbette binlerce insanın canına mal olan şiddetin insani boyutu her türlü maddiyatın üzerinde. Bugün dünyada ne yazık ki 2.Dünya Savaşı'ndan daha çok göçmen bulunuyor." şeklinde konuştu.

İzmir'deki ihracat yükselişi sevindirici

Maddi kayıptan söz eden Kestelli sözlerinde şu şekilde devam etti: "Küresel ekonomide ılımlı toparlanma devam ederken Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü. Büyümenin sektörlere dağılımına baktığımızda sanayide yüzde 6.3, inşaatta yüzde 6.8, hizmetlerde yüzde 5.7 büyüme görüyoruz. Tarımdaki büyüme ise yüzde 4.7 ile yine genel büyümenin altında. Büyüme rakamlarında umut veren önemli bir gösterge, gayri safi sabit sermaye oluşumundaki yüzde 9.5'lik artış. Bu rakam, tüm risklere karşın yatırım iştahının ve büyümenin devam edeceğini gösteriyor. Piyasalara baktığımız zaman nakit sıkışıklığının giderek arttığını, yüksek faizin sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engel olarak büyüdüğünü görüyoruz. İhracat pazarlarımızdaki nispi canlanma ve özellikle İzmir'den yapılan ihracatın yükselişi sevindirici."



Bu ay içinde İzmir'in parlak geleceği için çok önemli projelerden birinin atıldığını söyleyen Kurul Başkanı Kestelli: "İzmir'e yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.



Daha sonra Kestelli sözlerine şunları ekledi: "İstanbul-İzmir aksında açılan ve adına altın çember denilen koridorun çekim merkezi İstanbul'un çekim merkezi İzmir'dir. Her alanda bu stratejiyi güçlendirecek adımların bir an evvel atılması Türkiye'nin elini güçlendirir. Futbolda Göztepe'nin elde ettiği başarının kentte yarattığı havayı görüyorsunuz. Ekonomiden spora, kültür sanattan eğitime, turizimden lojistiğe tüm branşlarda İzmir'in Süper Lig'de başarılı güreşmesi sadece kentimize değil, ülkemize kazandırır."



2000'li yıllarda çok önemli bir nicelik devrimine imza attıklarını dile getiren Kestelli konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün artık çağı aşmak için bize, tarımdan sanayiye, insan kaynağından kamu yönetimine kadar bir nitelik devrimi lazım. Çünkü teknolojinin etkisiyle üretimden finansa, lojistikten tüketime kadar her şey çok hızlı değişiyor. Kimya sektörünün yönlendirici etkisiyle artık tarım tarlalarda bahçelerde değil, fabrikalarda yapılır hale geliyor. Bütün süreçleri bu rezervle yeniden tanımlayıp gereğini yapmamız şart. Yapısal sorunların çözümü için atılan önemli adımları ilgiyle takip ediyoruz."

"5 ton buğday satıp bir İ-Phone alırız"

Kestelli: "Örneğin dıfa enflasyonu ile mücadele arzı artırarak başarı sağlanabilceği teşhisi çok doğru bir teşhis. Pamukta bunu yaşıyoruz. Pamuk ekim alanı son 10 yılda yarı yarıya azaldı. 35 yıldır ilk kez pamuk tüccarımız ürün yokluğu nedeniyle çalışmıyor. Ama arzı arttırmak tek başına yetmez. O arza katma değer katabilmeliyiz. Aksi halde 5 ton buğday satıp bir İ-phone almaya devam ederiz.



İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de meclis toplantısında bir konuşma yaptı.