Keyfi kırmızı hat kesintisine ihracatçı tepki gösteriyor

Simge Özden-İhracatçılar yönergede bulunmamasına rağmen acente ve hat operatörlerinin gümrük kontrolllerinden sonra kesinti yapmasına tepki gösterdi. Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Sabri Ünlütürk, 'Gümrük Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Bu uygulamanın en kısa sürede kaldırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz' dedi. Acente ve hat operatörleri, 'Kırmızı Hat'a düşen konteynerler için yönergede bulunmamasına rağmen 'bildirim ücreti' adı altında ihracatçıdan 5 dolar kesinti yapıyor. Bu bazı limanlarda 20-70 dolar arasında değişiyor. İhracatçılar, yıllık 360 milyon lirayı limanda kaybediyor. Yönergede, kendisine ait tartı aletiyle konteynerin doğrulanış brüt ağırlığını (VGM) tespit eden ihracatçılardan bir bedel alınmayacağı ibaresi bulunmasına rağmen bildirim ücreti adı altında yapılan 5 dolar kesinti ihracatçının cebinden çıkıyor. Limanlardaki kantarlarda yapılan ağırlık tespitlerinde 20-70 dolar arasında farklı fiyat uygulamalarıyla karşı karşıya kalan ve yıllık 3.5 milyon konteyner kullanan ihracatçılar, toplamda 360 milyona yakın bir bedeli limanlarda bırakıyor.
Uygulanan fiyatta da farklılık oluyor
Ege İhracatçı Birliği Başkanı Sabri Ünlütürk İthalat ve ihracat işlemlerinde zaman zaman gümrükler arası farklı uygulamalar söz konusu olduğunu da belirtti. Ünlütürk sözlerine şöyle devam etti: Biz de sürekli olarak bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Şu anda mevcut Gümrük Yasa taslağı var. Çalışma aşamasında. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak (TİM) biz de Gümrük Bakanlığı ile bu konuları sürekli olarak görüşüyoruz. Birliklerden, üyelerimizden gelen sıkıntıları dile getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde gümrük idareleri arasındaki bu farklı uygulamaların ortadan kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle kırmızı hat uygulamasında ithalatçılarımız ve ihracatçılarımız çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunun hem sayısının azaltılması hem de buradaki yüklerin maliyetlerinin yok edilmesi için uğraşıyoruz. Maalesef zaman zaman böyle sıkıntılar oluyor. İzmir'de uygulanan fiyatta da farklılık oluyor'
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