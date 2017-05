Kıdem tazminatı formülü ortaya çıktı!

Kıdem tazminatında işçi ve işvereni rahatlatacak formüller belli oldu. Yeni sistemde her çalışan kıdemini alabilecek

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı fonuna ilişkin çalışma bu hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) masaya yatırılacak. Çalışma Bakanlığı, kıdemde çalışan haklarında hiçbir kayba neden olmayacak, işçi-işveren kesimini rahatlatacak bir formül ortaya koydu. Bugün iş sözleşmesi sona eren her 10 çalışandan sadece biri kıdem alırken, fon sistemi kurulduğunda bütün çalışanlar kıdemini alabilecek. Konuyla ilgili en çok merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:



İSTİFADA HAKLI NEDEN ARANMIYOR: Yeni sistemde işçinin kıdem alabilmesi için istifasını haklı bir nedene dayandırması zorunlu olmayacak.



İFLASTA YANMIYOR: Bir şirket iflas ettiğinde çalışanın kıdem hakkı yanmayacak. Birikimleri devlet güvencesinde olduğu için şirket batsa da kıdem hakkı korunacak.



YENİ İŞ BULAN HESABI TAŞIYABİLECEK: İşten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek. Her ayın sonunda hesabın hangi noktada olduğu, neması izlenecek.



DÜŞÜK KIDEM ÖNLENECEK: Kazanımlar korunurken çalışanın düşük kıdem tazminatı ile işten çıkarılmasının da önüne geçilecek.



ORTAK HESAP YOK: Bireysel kıdem fonu sisteminde İşsizlik Fonu'nda olduğu ortak hesap söz konusu olmayacak.



PATRONUN MALİYETİ DÜŞECEK: İşverenin de maliyeti düşecek. Her ay prim ödeneceği için maliyet zamana yayılmış olacak.



YAPTIRIMLAR DA OLACAK: Bireysel kıdem tazminatı hesabına primi düzenli yatırmayan işverene vergi desteği başta olmak üzere teşvik kapıları kapanacak.



BİR YILA 30 GÜN: Kıdem tazminatı sisteminde fona yatırılacak prim oranı yüzde 8.33. Bir yıla karşılık 30 günlük ücret aynen korunuyor.



GEÇİŞTE UZLAŞI ARANACAK: Çalışan ve işverenin uzlaşması durumunda yeni sisteme geçiş de mümkün olacak.



İŞSİZLİK FONU DEVAM EDİYOR



Kıdem Tazminatı Fonu ile İşsizlik Fonu birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olacak. Kıdem Tazminatı Fonu'nda bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi belli bir süre dokunulmayacak. Sınırlı özel durumlarda erken alma imkânı getirilebilecek. Kaynak: Sabah