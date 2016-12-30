Kim ne kadar asgari geçim indirimi alacak?

Asgari Geçim İndirim (AGİ) için belirlenen rakam dün belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 2017 asgari ücreti için belirlenen rakamı açıklaması ardından 'AGİ 2017'de ne kadar olacak?' sorularının yanıtı da kesinleşmiş oldu

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2017 yılında ne kadar olacak soruları için resmi açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapıldı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2017 AGİ tablosu bekar, evli ve çocuklular için farklılık gösterirken, minimum 133 TL ile maksimum 226 TL arasında değişkenlik kazanıyor. Peki 2017 yılı yeni AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte vatandaşların medeni durumuna göre farklılık kazanan yeni asgari geçim indirimi tablosu!







AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.