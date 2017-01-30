Kipa Kampanya ve indirimleri kaçmasın!

Türkiye'de alışveriş ve perakendecilik sektörü oldukça çekişmeli geçiyor. Çekişmeli geçiyor geçmesine ama sektörün liderleri bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Sektör liderleri arasında Kipa'yı da eklersek sanırım sizi şaşırtmayız. Çünkü takdir edersiniz ki Kipa Hipermarketleri de bunca zamana rağmen istikrarlı bir şekilde yerini koruyor ve bir yandan da büyümeye devam ediyor.





Kipa'nın bu denli hızlı büyümesinin altında ise birçok sebep yatıyor. Kipa'nın müşterilerine sunduğu güven ortamı belki de en önemli nedenlerden sadece bir tanesi. Kipa'nın Türk toplumunda bu denli önemli bir yerde bulunmasının nedenlerinden bir başkası da Kipa indirimleri diyebiliriz. Belirli günlerde yapılan indirimler ile birlikte Kipa müşterileri de hipermarketi akın akın dolduruyor ve ucuz bir alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Kipa indirim dönemleri yıl boyunca yapılıyor ve birçok insan bu indirim fırsatlarından faydalanıyor.





Kipa aktüel ürünleri de müşterilerin markete bağlanmasında etkili diyebiliriz. Aynı marka ürünleri daha hijyenik ortamlarda almayı herkes ister. İşte bunu Kipa gerçekleştiriyor ve müşterilerine daha taze ürünleri sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Kipa markalı ürünler adı altında müşterilere sunulan Kipa aktüel ürünleri, %100 memnuniyet garantisi ile sunuluyor. Kipa, beğenilmeyen ürünlerde şartız, koşulsuz iade garantisi veren ender firmalardan birisi ve bu etken de müşterilerin Kipa'ya olan bağlılığında etkin rol oynuyor.





Güvenilir tedarikçi firmalar ile yola çıkan Kipa Hipermarket, böylece her zaman aynı kalitede ürünleri müşterilerin karşısına çıkarıyor. Güvenilir firmalar ile çalışmak günümüzde takdir edersiniz ki bir hayli zor. Müşterilerin gözünün önünde olmayan ve pek kişinin de bilmediği bu neden de aslında Kipa kalitesine çok şey katıyor.





Kipa'nın bir diğer özelliği de müşterilerine de söz hakkı vermesi. Günümüzde uygulanması kolay olmasına rağmen birçok firma tarafından es geçilen bu özellik, Kipa'yı rakiplerinden bir adım öteye götürüyor diyebiliriz. Kipa aktüel ürünlerinin kalitesine etken olan bir diğer neden ise ürünlerin güvenilir ve steril şartlar altında taşınması. Gelişen teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile birlikte Kipa'da bu alanda kendisine iyi bir yol çizdi ve ürünlerini hijyenik şartlar altında koruyup, muhafaza etti. Bu sadece ürünlerin depodan müşterilerine getirilmesi aşamasında değil, tarladan ya da tedarikçiden hipermarkete getirilmesine kadar uzun bir süreci kapsıyor aslında.





Kipa aktüel ürünlerini ve Kipa indirimleri hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Şimdi ise yazımızın başlığında olduğu gibi Kipa kampanya ve indirimlerini nasıl öğreneceğinizi aktarmaya çalışacağız. Market indirimleri konusunda alanında 1 numara alma yolunda devam eden www.aktuelbrosur.org adresine tıklayarak Kipa indirim ve Kipa kampanya fırsatlarını takip edebilir, Facebook hesabını takip ederek de Kipa aktüel indirimlerine en kısa yoldan ulaşabilirsiniz.