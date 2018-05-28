Kirazda üreticiyi üzen fiyat!

Manisa'nın dünyaca ünlü Salihli kirazında yaşanan fiyat düşüklüğü, üreticiyi üzdü. Fiyat, bir hafta içinde 19 liradan 8 liraya kadar düştü

Türk Patent Enstitüsü'nden 10 yıl önce patenti alınan, iriliği ve lezzeti nedeniyle yurtdışında rağbet gören Salihli kirazı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürmedi. Salihli'nin Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy ve Çamurhamamı mahallelerinde yetişen ve geçen hafta hasadına başlanan Salihli kirazı, 19 liradan alıcı bulurken fiyat bir hafta içinde 8 liraya kadar düştü. Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, yüksek rekoltenin yanı sıra ürünün en çok ihraç edildiği Rusya'nın ürün alımında isteksiz davranmasıyla fiyatın ciddi oranda düştüğünü söyledi. Son günlerde yaşanan sağanak ve dolu yağışlarının da ürüne zarar verdiğini vurgulayan Aktürk, üreticilerin bu sezon hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Aktürk, "Dünyaca ünlü kirazımızda hasat başladığı dönemde fiyatlar oldukça iyiydi. Ancak kısa süre içerisinde fiyatlar 18 liradan 8 liraya kadar geriledi. Şuan ki mevcut fiyatlar üreticilerimiz için tam bir hayal kırıklığı. Bunun yanı sıra bölgede görülen yağışlar üründe çatlamaya ve dolayısıyla kalite kaybına neden oldu" dedi. Aktürk, fiyatların düşmesinde ana nedenlerinden birinin ürün fazlalığı olduğunu belirterek, "Bölge genelinde kiraz üretimi yapılan alanlarda mevsimsel olaylardan dolayı aynı anda ürün alınmaya başlandı. Bu da rekolteyi yükseltti" dedi.

'10 YIL ÖNCE BİLE 10 LİRAYA SATIYORDUK'

Gökköy Mahallesi'nde yıllardır kiraz üretimi yaptığını belirten üretici Muammer Yavuz, "Bizim en büyük giderimiz gübre ve mazot. Bu ana iki kalemde yaşanan artış ortada. Şuanda bizim kirazımızı 15 liradan satmamız lazım ki zarar etmeyelim. Hasat ilk başladığı günlerde 18 liraya kadar yükselmişti. Ancak şuanda 7 liraya kadar düştü. Bu fiyatlarla biz çok ciddi oradan zarar ediyoruz" dedi. Üretici Fadime Yavuz da ürününü satıp borçlarını ödemeyi düşündüğünü ancak düşen fiyat nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Mahalleli olarak 11 ay, bu sezonu bekliyoruz. Dünyaca ünlü kirazlarımızı satıp borçlarımızı ödeyip, sonra da yeni sezon için hazırlık yapacaktık. Biz fiyatların tabii ki 18 lirada kalmayacağını biliyorduk. Ancak 10 liranın da altına düşmez diyorduk. 7 veya 8 lira ile ayakta kalmamız mümkün değil" dedi.

Mahallede hem üretici hem de alıcı olduğunu kaydeden Yavuz Sezgin ise "Üretimin yapıldığı bütün bölgelerde kirazlar aynı anda olgunlaştı ve piyasaya çıktı. Haliyle ciddi bir rekolte fazlalığı oluştu. Firmalar kiraz bulmada sıkıntı yaşamıyor. Fiyatın kısa bir sürede düşmesi ciddi sıkıntılara neden oldu. Bu fiyatlarla üreticiler borçlarını ödeyemez. Fiyatın yeniden yükselmesi için alıcı firmaların iştahlı olması lazım" dedi.