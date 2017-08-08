Kırkağaç kavunu, bu sene daha pahalı olacak!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin tadı ve aromasıyla ünlenen, coğrafi işaretle tescilli 'Kırkağaç kavununda' hasat başladı. Geçen yıla göre ekim alanı azalan Kırkağaç kavununda rekoltenin 20 bin ton civarı olması beklenirken, rekolte düşeceği için fiyatların ise artacağı düşünülüyor

Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde yetişen ve dünyaca ünlenen Kırkağaç kavununda bu yıl da hasat sevinci yaşanmaya başladı. Diğer kavun çeşitlerine göre hasadı geç başlayan Kırkağaç kavunu 2008 yılında patentinin alınmasıyla birlikte ününü Türkiye'ye duyurdu. İlçede yetiştirilen tadı ve aromasıyla diğer kavun çeşitlerinden farklı olan kavunlara da talep arttı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, ilçe için Kırkağaç kavununun çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu hem de ilçenin adını duyurduğunu söyledi.



EKİM ALANI AZALDI



Hasadın başladığını dile getiren Süleyman Boğaz, geçen yıl ilçe genelinde 13 bin dekarda kavun üretimi yapılırken, bu yıl bu rakamın 7 bin dekara düştüğünü açıkladı. Boğaz, "Tat ve aromasıyla diğer kavun çeşitlerinden ayrılan ilçemize özgü Kırkağaç kavununda hasat başladı. Geçen yıl 13 bin dekar alandan 35 bin tonluk bir üretim yapılmıştı. Daha önceki yıllarda 10 ile 14 bin dekar alanda kavun ekiliyordu. Ancak çiftçi yetiştirdiği sebzeden daha çok para kazanmaya başlayınca kavun yetiştirmekten vazgeçti" dedi.



20 BİN TON BEKLENİYOR



Kırkağaç kavununda dekar başına ortalama 3 ton verim alındığını dile getiren Boğaz, bu yıl 20 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini söyledi. Rekoltenin azalması nedeniyle bu yıl fiyatların yüksek olmasını beklediklerini kaydeden Boğaz, şunları söyledi:



"Kavun üretim alanı azalması nedeniyle kavun fiyatlarının geçen yıla oranla biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. Geçen yıl kilosu 80 kuruştan satılan kavunlarımızın bu yıl 80 kuruş ile 1 lira arasında satılmasını bekliyoruz. Geçen sezon hiç 1 liraya ulaşmamıştı. Türkiye'nin birçok yerinden talep gören kavunlarımız üreticimize de kazandıracaktır."



SAHTE KIRKAĞAÇ KAVUNUNA DİKKAT



Kırkağaç kavununun tescilli olduğunu ve etiketli satıldığına vurgu yapan Boğaz, tüketicilere de uyarı yaptı. Her yıl yol kenarlarındaki tezgahlarda Temmuz ayında Kırkağaç kavunu adı altında satış yapıldığını kaydeden Boğaz, "Gerçek Kırkağaç kavunu, ağustos ayından itibaren piyasaya çıkmaktadır. Bunun haricindeki kavunlar, gerçek Kırkağaç kavunu değildir. Gerçek Kırkağaç kavunu için üzerindeki sarı ve siyah renklerin eşit dağılımına dikkat edilmeli ve coğrafi etiketli kavunların tercih edilmesi gerekir" dedi.



KIŞ AYLARINDA DA GÜVENLE TÜKETİLİYOR



Boğaz, yaz aylarında olduğu kadar kışın da tercih edilen Kırkağaç kavununun ilçedeki soğuk hava depolarında saklandığına da dikkati çekip, "Hiçbir katkı maddesi bulunmadan askıda bozulmadan 5-6 ay boyunca kalabilmesiyle bilinen Kırkağaç kavunları kışın da üreticiye kazandırıyor. Özellikle kış aylarında tercih edilen kavunların depolardan çıkarıldıktan sonra büyük talep görüyor. Kavun hasadı başladıktan sonra hemen satılmayan kavunlar karlı kış günlerinde de tüketicilerimizin sofrasına ulaşıyor. Bizim kavunumuzun özelliği bu. 5-6 ay boyunca bozulmaması. Ağız tadıyla yenilebilmesi" diye konuştu.



Kavun üreticisi İsmail Yamaç da, hasat için heyecanlı olduklarını belirterek, kavunlarda hastalık görüldüğünü ancak, zararsız şekilde atlattıklarını anlattı. Yamaç, bu yılın kavun üreticileri için bereketli bir yıl olmasını diledi.