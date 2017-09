Kırtasiye ürünleri cep yakıyor!

Okullar açıldı, aileleri masraf telaşı sardı. Kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında geçen yıla oranla enflasyondan kaynaklı yüzde 8 ila 10 arasında artış yaşandı. Ortalama bir kırtasiye ve okul harcamasının ise 150’den başlayıp 700 liraya kadar çıkabiliyor. Bu değişim ise kaliteden kaynaklanıyor



Fiyatlar ürünlerin kalitesine göre değişiyor



Ürünler, CE sertifikalı olmalı



‘150-700 lira arası değişiyor’

- 2017-2018 eğitim öğretim yılı bugün başladı, aileler de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılama telaşına girdi. Kırtasiye ciler piyasanın hareketlenmeye başladığını söylüyor. Enflasyon rakamları incelendiğinde bu yıl kırtasiye ürünlerinde velileri yüzde 8 ila 10 arasında fiyat artışı görülüyor. En ucuz ürünler seçilerek yapılan kırtasiye alışverişinde okula yeni başlayacak bir öğrenci için toplam kırtasiye harcaması 100 ila 150 lira arasında değişiyor. Pahalı ürünler seçilerek yapılan alışverişte bu rakam 500 liraya kadar çıkabiliyor. Okula yeni başlayacak çocukların aileleri için en önemli harcama kalemlerinden biri olan formalar 50 lira ila 250 lira arasında değişiyor. Yabancı dil kitaplarının fiyatları ise 400 lirayı buluyor.Okula yeni başlayan bir öğrencinin masrafının ailenin ekonomik seviyesine göre değiştiğini belirten İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Adil Özyiğit, ‘20 liraya da 250 liraya da çanta var. Her okul, kıyafetini kendisi belirliyor ve bir üretici ya da satıcıyla anlaşıyor. Bu yıl fiyatları incelediğimizde fiyatların makul seviyelerde tutulduğunu görüyoruz. Fiyatlar kaliteye ve ürünün niteliklerine göre değişmekle birlikte 50 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Buna çocuğun gömleği, çorabı, pantolon ya da eteği de dâhil. Kurşun kalem 50 kuruş ila 4 lira arasında değişiyor. Normal bir defteri 4 liraya alabilirsiniz. Boya setleri 8-10 liradan başlıyor. Oyun hamuru setleri 5 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Bunlar kalite standartlarını karşılayan ürünler’ diye konuştu.Alışveriş yapacak velilerin alacakları ürünlerin fiziksel özelliklerinden ve görünüşlerinden önce etiketlerini incelemeleri yönünde uyaran Özyiğit, şöyle devam etti: Ürün etiketinde üretici veya ithalatçının adı ve adresi bulunmalı. Mutlaka CE sertifikası işareti aranmalı. Hatta kimyasal içeriğe de dikkat edilmeli. Yapılan denetimler sıkı tutulduğu için şu an piyasada sorunlu ürüne rastlamak çok kolay değil. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var. Bu nedenle de özellikle velilerin bilinçli davranması gerekiyor.Alışveriş yoğunluğunun arttığını belirten kırtasiye dükkânı işletmecisi Kadir Karaca, ‘Bayram haftasında işler biraz durgundu. Ancak son haftayla birlikte yoğunluğumuz da arttı. Yeni sezona hazırız. Veliler okullardan verilen ihtiyaç listelerine göre alışverişlerine başlayacak. Bu süreçte ise geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10 daha çok harcama yapacaklar. Enflasyondan kaynaklanan bu değişim velinin cebine vuracak. Bunun dışında en çok harcama da okul kıyafetlerine yapılıyor. Her okul kendi kıyafetini belirlediği için kıyafetlerin fiyatı da artıyor. Bunun dışında da özellikle yabancı dil kitaplarının mali boyutu var. Veliye bir çocuğun maliyeti 150 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıkabiliyor. Bu tamamen kaliteden değişiyor’ ifadelerini kullandı.