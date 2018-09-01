Kırtasiye ürünlerinde döviz kuru fırsatçılığı

İzmir Ticaret Odası 38. Kırtasiye, Büro Makinaları ve Oyuncak Meslek Komitesi meclis üyesi Erdal Tütüncüoğlu, okul sezonu öncesi kitap ve kırtasiye ürünlerine yapılan zamların aşırıya kaçtığını savunarak ithalatçı ve üreticilerin geçen yıla göre bir çok üründe dolardan önce yapılan yüzde 20 zammın üzerine bir de yüzde 50'ye varan zam yaptığını, bu durumun fırsatçılığa girdiğini söyledi

Gamze Geçer- 2018-2019 eğitim-öğretim sezonun 17 Eylül'de açılacağının belirtilmesinin ardından veliler, okul alışverişi için kırtasiyelere yöneldi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen ders başı yapacak. Aileler de yavaş yavaş okul alışverişine başladı. Türkiye'de dövizdeki spekülatif hareketlilik sonrası kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında da artış yaşandı.

Önceden hayırlı bir sezon olsun dediklerini ama bu sezonun pek hayırlı bir sezon olacağa benzemediğini vurgulayan Tütüncüoğlu, 'Dövizin dalgalanması tüm Türkiye'yi ve piyasaları etkiledi, ama bunu fırsat bilen ithalatçı ve üreticiler, maalesef doların artış oranında zam yapmadılar. Yani sektörün en önde gelen firmalarından bir kaç tanesi, özellikle dolar dalgalanmasından önce yüzde 20 zam yapmıştı. Bu yapılan zammın üzerine kur oynayınca yüzde 50 zam daha yaptılar. Yapılmış yüzde 20'nin üzerine bir de yüzde 50 çok ciddi rakamlara çıkıyor. Tütüncüoğlu, doların bu kadar artmadığını, insanların kendilerini korumak için dolar kurunu 8,5-9 liradan hesapladığını söylediğini vurgulayarak, işin öyle olmadığını artık bu durumun fırsatçılığa girdiğini söyledi.

İthal mallar güvenli

Kırtasiyelerde satılan ürünlerin önemli bölümünün Uzakdoğu ülkelerinden ithal edildiğini, önceki yıllarda bu pazarlardan gelen ürünlerde sağlık açısından sıkıntılar yaşandığını dile getiren Tütüncüoğlu, 'İthal ürünlerin hepsi gümrük mevzuatı bakımından kalite kontrolleri yapılarak Türkiye'ye giriş yapıyor. Bundan dolayı insanlarımız ithal veya yerli demeden tüm ürünleri gönül rahatlığıyla kırtasiyelerden alabilir. Alınan tedbirler ve yeni uygulamalarla artık ithal mallar da güvenli' dedi.

Fiyat zamlarının yanında bazı üreticilerin satış şartlarını değiştirerek peşin ödemeyle çalışmaya başladığını, bunun da ürün fiyatlarına yansıdığını savunan Tütüncüoğlu, üreticilerin kendilerini düşündüğü kadar vatandaşı da düşünmesi gerektiğini dile getirdi. Ortalama okul masrafları hakkında da bilgi veren Tütüncüoğlu, şu şekilde devam etti: Masrafları özel ve devlet okulları diye ayırmak lazım. Yüzde yüz zamlar var. Sadece defter ve kalemle iş bitmiyor. Bir özel okullunun anasınıfı ilkokul birinci sınıf paketinin 1.000-1.500 tl tuttuğunu biliyorum. Devlet okullarının masrafı da geçen sene 200-250 iken bu sene 500-550 tl tutacak. Böyle bir artış velileri de olumsuz etkileyecek. Asgari ücretli bir aile bu tutarı nasıl karşılayabilir ki?

Kırtasiye gider listesi

ÜRÜN BİRİM FİYATI

Küçük Boy Yazı defteri 3.50 TL

Küçük Boy Resim defteri 5 TL

Makas 3.25 TL

Yapıştırıcı 6 TL

Kalem Çantası 10 TL

Kalemtraş 2.50 TL

Kırmızı Kalem (12 Adet) 15 TL

Silgi 1.25 TL

Kurşun kalem (1 Adet) 1.15 TL

Ataç 1.5 TL

Sayı Fasulyesi 2.25 TL

Abaküs 10 TL

Oyun Hamuru (4 Renk) 15 TL

Sunum Dosyası (60'lık) 20 TL

Kuru Boya (12 Renk) 8 TL

Pastel Boya (12 Renk) 6 TL

Elişi Kağıdı (10'lu) 4 TL

Çelik Matara 25 TL

Beslenme Çantası 28 TL

Renkli Sünger 7.50 TL

Parmak Boyası (6 Renk) 11 TL

Cetvel 1.5 TL

Pergel 8 TL

Fon Kartonu (10 Renk) 5.50 TL