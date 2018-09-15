Kırtasiye ürünlerine yüzde 100 zam

Dövizdeki ani değişimlerden sonra gelen ekonomik kriz birçok sektörde olduğu gibi kırtasiye sektörünü de vurdu. Okulların açılmasına günler kala kırtasiyelere yoğun ilgi görülmesi beklenirken şuanda çoğu kırtasiyeci işlerin durgunluğundan şikayetçi

Burcu Özkan/Süleyman Gülen-Geçimini kırtasiyecilik ile sağlayan Hüseyin Güçlü," Şuanda kırtasiye ürünlerinde yüzde 100'e yakın zam geldi. Aileler geçen sene ürünleri 100 liraya alırken artık bu rakam 200 liralara kadar çıkmış durumda.Durum böyle olunca velilerin de ilgisi kalmadı. Geçen seneye oranla kırtasiyeye olan rağbet yüzde 90 azaldı" dedi.

Bir ürüne gelen minimum zammın yüzde 40 olduğunu belirten 24 yaşındaki kırtasiyeci Hüseyin Güçlü, "Bu rakam yüzde 100'e kadar çıkıyor. Bize okula alınacak liste ile gelen aileler geçen sene bu listedeki ürünleri 100 liraya alırken artık bu rakam 200 liralara kadar çıkmış durumda. Geçen sene 2 buçuk liraya kadar sattığımız defter bu sene 4-5 liraya kadar çıktı. Durum böyle olunca velilerin de ilgisi kalmadı. Geçen seneye oranla kırtasiyeye olan rağbet yüzde 90 azaldı. İnsanlar artık marketlerden alışveriş yapıyor. Sonuç hüsran. Ne olacağını bilmiyoruz. Bize toptancılardan neredeyse her gün yeni fiyat listesi geliyor. Önceden 6 ayda bir geliyordu. Şimdiki hale bakın" şeklinde konuştu.

"2001 krizinde bile bu fiyat görülmedi"

36 yıldır kırtasiye işleten Hikmet Harmancı, " 2001 ekonomik krizinde bile ürünlerimiz bu fiyatları görmemişti.Pastel ve sulu boya gibi ürünler ithal olduğu için fiyatlar dolarla birlikte geçen seneye oranla 2 kat arttı. Ülke olarak ekonomik krizden fazlasıyla etkilendik. Dışa bağımlılığımız devam ettiği müddetçe zarar etmeye de devam ederiz" dedi.

Velilerin çocukları için bu alışverişi yapmak zorunda olduklarını söyleyen Harmancı, "Bizden daha çok veliler zarar etti.Tüketici almayıp ne yapacak? Ya sahte ürün alıp çocoğunun hayatını riske atacak, ya da dolara rağmen para verip gerçek ürün alacak. Dolar fiyatlarını yansıtmadığım ürünlerim var. Şimdi zaten alan pek yok, bir de yansıtırsam kimse gelmez. Veliler fiyatları çok abartı buldular ve bunun suçlusu sanki bizmişiz gibi bize suç buluyorlar. Biz gelen listeye göre satış yapıyoruz, fazlasını satmıyoruz" diye konuştu.

Marketler kırtasiyecileri işsiz bırakıyor

30 yıllık meslek hayatında ilk kez bu kadar dara düştüğünü dile getiren kırtasiyeci Osman Kozan ise doların ürünlere etkisini şu şekilde anlattı, " A4 kağıdının bir tomarını geçen sene 8-10 liradan alıyorduk, şuan ise 19 lira oldu. Fotokopi makinesi aldım. Makineyi aldığımda Euro kuru 3.10'du. 8 bin lira taksit ödüyordum, şimdi ise 20 bin lira taksit ödüyorum. Devletin bir an önce bu duruma el atması gerekiyor, çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Marketlerin okul kırtasiye malzemeleri satmaları bizi çok etkiliyor. Kırtasiye kırtasiyeciden alınır ancak insanlar buna dikkat etmiyor gidip marketleri tercih ediyorlar. Sadece kağıda değil her şeye zam geldi. Mesela biz tabela işi de yapıyoruz. Dolar yükselmeden önce 280 liraya aldığımız folyo şu anda 510 lira."