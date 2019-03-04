KOBİ'ler için teknoloji desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz, ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dâhil' dedi.

Varank, Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen 'İş adamlarıyla İstişare Toplantısı'nda, Bakanlık olarak tüm politikalarında yatırımı ve üretimi merkez aldıklarını söyledi. Bir ürünün tasarım aşamasından piyasada ticarileşme aşamasına varıncaya kadar tüm aşamalarını desteklediklerini aktaran Varank, yatırımcılar için bürokrasiyi en aza indirdiklerini ifade etti.

TEKNOFEST'te yüzde 60 artış

Varank, attıkları adımlarla milli teknolojinin güçlü sanayi vizyonuyla şekillendiğini belirterek, şöyle devam etti: "Hedefimiz küresel rekabette her zaman iddialı olmak, her zaman üst sıralarda yer almak. Bunun için sanayi ve teknolojideki yetkinliklerimizi zenginleştirmek, hatta bu alanlardaki eğilimlere yön vermek gayretindeyiz. Savunma sanayindeki başarımız ortada. Çok kısa bir zamanda nereden nereye geldik. Başka bir örnek daha vereyim. Dün TEKNOFEST başvuruları açıklandı. Şimdiye kadar 6 bin 774 takım başvurdu, yani bir önceki seneye göre yüzde 60'lık bir artış söz konusu. Bu bize şunu gösteriyor, gençler meraklı, gençler farkında ve gençler ilgili. Türkiye'nin çok önemli bir potansiyeli var. İyi yetişmiş iş gücü ve yeniliklere hızla adapte olma kabiliyeti var. İşte biz, bu kabiliyetleri daha ileri taşımanın derdindeyiz."

Rekabet gücü artıyor

KOSGEB'in yeni bir çağrıya çıktığı belirten Bakan Varank, şöyle konuştu: "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz, ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde. Başlattığımız programlarla sanayimizin rekabet gücünü artırıyor ve teknolojik değişimin getirdiği risklere karşı temellerimizi sağlamlaştırıyoruz. Son dönemde uyguladığımız politikalar, üretimin öncü göstergelerine de olumlu yansıdı. Hem reel kesimde hem de ekonominin genelinde güven artıyor. Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor. 2018'de ülkemize 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. 2017'ye göre yüzde 13'lük bir artış bu. Tek başına bu gelişme bile Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir."

Ekonomiye güvenin işinizi büyütün

Üreticinin daima yanında olduklarını ve onlardan üretime odaklanmalarını beklediklerini vurgulayan Varank, son dönemde istihdamı artırmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Aralık 2020'ye kadar işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerinin ve vergilerinin 12 ay boyunca ödeneceğini aktaran Varank, eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu sürenin 18 aya çıkacağını kaydetti. Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamın 3 ay boyunca prim ve vergilerinin yanı sıra maaşın da ödeneceğini belirten Varank, şartlar sağlanmaya devam edilirse prim ve vergi ödemelerinin 9 ay daha süreceğini ifade etti.

Bakan Varank, şöyle devam etti: "Asgari ücret, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor. Bu uygulamaları en iyi şekilde kullanın. Türkiye ekonomisine güvenin, işlerinizi büyütmekten çekinmeyin. Desteklerimiz sadece istihdamla sınırlı değil elbette. Üretim cephesinde de yeni politikalarımız devrede. OSB'lerdeki arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık. Tarımsal üretimi de ihmal etmedik. Bakanlığımızın 'sera yatırımı' teşviklerini de arttırdık. Bundan böyle 25 dekarlık modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikimizden, cazip imkanlarından faydalanabilecek. Yine seracılıkla ilgili bölgesel teşviklerimizde de iyileşmeye gittik."

Varank, Aydın'ın da dahil olduğu gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indirdiklerini ifade etti.