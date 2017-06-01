Konteyner krizi acil çözülmeli

Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç olduğunu belirten DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, 'Dünyadaki taşımalı ticaretin yüzde 88'i deniz yoluyla yapılıyor. Bu kadar büyük bir ticaret alanında daha çok yer almamız gerekiyor. Konteyner krizi ülkemizin ihracatına darbe vurdu. Sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor' dedi

Ali Budak- İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin Mayıs ayı toplantısına İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. İzmir

Yeni bir hikayeye ihtiyacımız var

Borsada bahar havasının estiğini dile getiren Öztürk, 'Yabancılar 4,5 ayda net 3,6 milyar dolarlık menkul kıymet satın aldı. Sanayinin çarkları bir miktar hızlandı. Kredi Garanti Fonu teminatlı krediler, şirketlere nefes aldırdı. Verilen kredi miktarı 180 milyar TL'ye ulaştı. Bardağın boş tarafında ise düşük büyüme, yavaşlayan ihracat, artan kredi ve mevduat faizi, yeterince istihdam yaratmayan üretim yapısı ve kalıcı hale gelen durgunluk var. Bu tablo üretim, ihracat, lojistik ve turizm merkezli yeni bir kalkınma hikâyesine ihtiyacımız olduğunu gösteriyor' diye konuştu.

İhracattan sonraki ikinci büyük döviz gelir kalemi olan turizmde de yeterli olmasa da yükseliş olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: İzmir'e ilk 4 ayda gelen turist sayısı yüzde 14 artarak 43 bine ulaştı. Geçen yıl dibe vuran sektör Rusya ile ilişkilerin yeniden tesisi ile canlandı.

Navlun fiyatları karaborsada

Dünya ticaretinin yüzde 88'inin deniz yoluyla yapıldığını belirten Öztürk, 'Deniz yolları Türkiye dış ticareti için son derece önem taşıyor. Ancak son dönemde yaşanan konteyner krizi ülkemiz ihracatına çok ciddi darbe vuruyor. Bu krizin en büyük nedeni olarak geçen yıl iflasını isteyen Güney Koreli Hanjin firmasının piyasadan çekilmesi ile yaklaşık 1,2 milyon TEU'luk ekipmanın dünya konteyner havuzundan çıkması gösteriliyor. Bu denli büyük bir firmanın batması, pazardaki diğer tedarikçilerin üzerinde domino etkisi yaptı. Konteyner arz/talep dengesinin bozulması sonucu navlun fiyatları adeta karaborsaya düştü' dedi.

İhracatın yolu denizlerden geçiyor

Bölgenin ihracat yüklerine hitap ettiğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi: İhracat/ithalat arasındaki fark boş konteyner pozisyonlamak suretiyle kapatılıyordu. Fakat son yıllarda Uzakdoğu navlunlarının düşmesi ve boş konteyner maliyetlerinin artması nedeniyle konteyner hat işletmecilerinin bölgemize ilgisi azaldı. Bu krizin bir başka önemli nedeni olarak da küçük firmaları bünyelerine katarak büyüyen konteyner devlerinin piyasayı belirleme isteği olduğu gösteriliyor. Çin hükümetinin yeni inşa edilecek ekipmanlarda çevreci boya zorunluluğu getirmesi de yeni konteyner adedinin düşmesine neden oldu. Küresel nedenlerden kaynaklanan bu sorunun ülkemiz ihracatına etkisini azaltmak için çaba gösteriyoruz. Ülkemizin en büyük gücü limanlarımız vasıtasıyla aktarma merkezi olma kabiliyetimiz. İhracatımızın yolu denizlerden geçiyor. Egeli ihracatçılarla ve deniz taşımacılığı sektörünün yetkilileriyle önümüzdeki günlerde sorunu ve çözüm yollarını ele alacağımız bir toplantı yapmayı planlıyoruz. - İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin Mayıs ayı toplantısına İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. İzmir DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise mayıs ayında ekonomi ve dış politikanın daha fazla konuşulduğunu belirterek istihdam seferberliğinin etkisiyle şubat ayı işsizlik oranı yüzde 12,6'ya gerilediğini ifade etti. Toplantıda İZSU Genel Müdür Yardımcısı Tülay Yılmaz meclis üyelerine İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi hakkında sunum yaptı.Borsada bahar havasının estiğini dile getiren Öztürk, 'Yabancılar 4,5 ayda net 3,6 milyar dolarlık menkul kıymet satın aldı. Sanayinin çarkları bir miktar hızlandı. Kredi Garanti Fonu teminatlı krediler, şirketlere nefes aldırdı. Verilen kredi miktarı 180 milyar TL'ye ulaştı. Bardağın boş tarafında ise düşük büyüme, yavaşlayan ihracat, artan kredi ve mevduat faizi, yeterince istihdam yaratmayan üretim yapısı ve kalıcı hale gelen durgunluk var. Bu tablo üretim, ihracat, lojistik ve turizm merkezli yeni bir kalkınma hikâyesine ihtiyacımız olduğunu gösteriyor' diye konuştu.İhracattan sonraki ikinci büyük döviz gelir kalemi olan turizmde de yeterli olmasa da yükseliş olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: İzmir'e ilk 4 ayda gelen turist sayısı yüzde 14 artarak 43 bine ulaştı. Geçen yıl dibe vuran sektör Rusya ile ilişkilerin yeniden tesisi ile canlandı.Dünya ticaretinin yüzde 88'inin deniz yoluyla yapıldığını belirten Öztürk, 'Deniz yolları Türkiye dış ticareti için son derece önem taşıyor. Ancak son dönemde yaşanan konteyner krizi ülkemiz ihracatına çok ciddi darbe vuruyor. Bu krizin en büyük nedeni olarak geçen yıl iflasını isteyen Güney Koreli Hanjin firmasının piyasadan çekilmesi ile yaklaşık 1,2 milyon TEU'luk ekipmanın dünya konteyner havuzundan çıkması gösteriliyor. Bu denli büyük bir firmanın batması, pazardaki diğer tedarikçilerin üzerinde domino etkisi yaptı. Konteyner arz/talep dengesinin bozulması sonucu navlun fiyatları adeta karaborsaya düştü' dedi.Bölgenin ihracat yüklerine hitap ettiğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi: İhracat/ithalat arasındaki fark boş konteyner pozisyonlamak suretiyle kapatılıyordu. Fakat son yıllarda Uzakdoğu navlunlarının düşmesi ve boş konteyner maliyetlerinin artması nedeniyle konteyner hat işletmecilerinin bölgemize ilgisi azaldı. Bu krizin bir başka önemli nedeni olarak da küçük firmaları bünyelerine katarak büyüyen konteyner devlerinin piyasayı belirleme isteği olduğu gösteriliyor. Çin hükümetinin yeni inşa edilecek ekipmanlarda çevreci boya zorunluluğu getirmesi de yeni konteyner adedinin düşmesine neden oldu. Küresel nedenlerden kaynaklanan bu sorunun ülkemiz ihracatına etkisini azaltmak için çaba gösteriyoruz. Ülkemizin en büyük gücü limanlarımız vasıtasıyla aktarma merkezi olma kabiliyetimiz. İhracatımızın yolu denizlerden geçiyor. Egeli ihracatçılarla ve deniz taşımacılığı sektörünün yetkilileriyle önümüzdeki günlerde sorunu ve çözüm yollarını ele alacağımız bir toplantı yapmayı planlıyoruz.