Konut kampanyası, ikinci el evi kapsamıyor!

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Ekonominin canlanması için yapılmış olan bu kampanya ikinci el ev alımında geçerli değil" dedi

Şefika Bal- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğü ile emlak sektöründe yeni bir kampanya başladı. Dün başlayan ve 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, KİPTAŞ ile sektörün derneklerine üye firmaları destek veriyor. Faizin 0.98'e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek yönünde açıklamalarla tanıtılan kampanyanın Türkiye genelinde sadece 100 bin konutu kapsayacağı öğrenildi.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu'nun açıklamalarına göre, Proje 100 bin konutu kapsıyor. Başkan Güleroğlu, "Elde kalan binaları, sıfır konutları satabilmek için devlet desteği ile yapılan bir iş. Vatandaşın ikinci el ev alıp satması ile ilgili herhangi bir faiz ve peşinat düşüklüğü söz konusu değil. Emlak sektöründe piyasaların canlanması için yaratılmış ve mantıklı bulduğumuz bir kampanya" dedi.

'Sokaktaki vatandaşa yansımayacak'

Kampanyanın sokaktaki vatandaşa tam olarak yansımayacağını belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "TOKİ, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları gibi birkaç ortaklığı kapsayan bir alım satım söz konusu. Ekonominin canlanması için alınmış önlemlerden biri bu kampanya, kapsamı genişletilip ikinci el konutları kapsaması da sağlanırsa çok daha iyi olabilir" sözlerini kaydetti.