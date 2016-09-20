"Tüketici hakem heyetlerine başvurun"

Haber Kaynağı: AA

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, vatandaşların ev sahibi olabilmek için konut kredisi kullandıklarını hatırlatarak, kredi kullanıldığında 150 metrekarenin altındaki evler için çekilen tutarın yüzde 1'i, 150 metrekare ve üzeri evler için yüzde 8'i kadar KDV ödendiğini hatırlattı.150 metrekarenin üzerindeki konutlar için yüzde 18 olan KDV oranının kısa süre önce 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8'e düşürüldüğünü hatırlatan Şahin, bu durumun tüketicilerde memnuniyetle karşılandığından bahsetti.Şahin, konutun kredi kullanılarak alınması durumunda tüketicilerin ödedikleri KDV miktarını geri alabildiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kullanılan konut kredisi için bankalar KDV alıyor. Tüketici aldığı daireyi peşin değil de kredi ile alması durumunda tüketici lehine durumlar ortaya çıkıyor. Tüketicilerimiz bunlardan habersiz. Çekilen kredi rakamları yüksek olduğu için KDV oranı yüzde 1 bile olsa yüksek miktarda rakamlar ortaya çıkabiliyor. 150 metrekareden küçük daireler tamam ama 150 metrekareden büyük bir daire almışsanız KDV oranı yüzde 8'e çıkıyor. Toplamda 200 bin liralık bir kredi çekseniz bunun KDV'si 16 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu miktarı inşaat şirketleri ya da müteahhitlere ödüyoruz. Bu durumu inşaat firmaları da bilmiyor. Eğer sizden KDV alınmışsa ve siz kredi ile almışsanız bu KDV'yi geri alabilirsiniz.''Şahin, Türkiye'de insanların konut sahibi olmaları için yapılan düzenlemelerden bazılarının yeterince bilinmediğini belirterek, bu düzenlemelerden birisinin de 3095 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesi olduğunu söyledi.Başkan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:"116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 4/2 maddesi 'fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir' demektedir. Konutunu finansal kiralama yöntemi veya sahip olduğu konutu teminat göstererek alan tüketiciler KDV'den muaf olduklarını bilmelidir. Tüketicilerimiz, alınan KDV tutarına göre, gerek il ve ilçe hakem heyetlerine gerekse Tüketici Mahkemelerine başvurarak haksız alınan bu tutarların geri iadesini isteyebilirler. 2320 liraya kadar bağlı bulundukları Kaymakamlık Hakem Heyetlerine, 2320 lira ile 3480 lira arasındaki tutarlar için Ticaret İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan İl Hakem Heyetlerine, 3480 lira ve üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurarak yukarıda söylediğim kanun maddelerini de belirtip haksız alınan bu bedeli geri alabilirler.''