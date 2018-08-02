Konut Ve Arıtma Sistemleri

Ak girişim atık su arıtma ve karma yapılar inşaat firması karma kullanımlı projeler uygulamalarının yanında AVM ve inşaat uygulamalarında Türkiye’nin en büyük firmaları arasındadır

Temiz ve sağlıklı bir su elde edebilmek için su arıtma tesisleri kullanılması gerekiyor.Türkiye’de çeşme suyu yıllardıriçilmiyor. Su artırma tesislerisağlıklı suya erişmenize yardımcı oluyor. Sürekli olarak hazır su satın almak bütçeleri zorlamaya devam ediyor. Bu yüzden en iyi yöntemler arasında tanesi su arıtma sistemlerigeliyor.Arıtma uygulamalarıile birlikte su kullanımı elimizden altında bulunuyor.Su arıtma tesisleri modelleri kompakt uygulamaları ile beraberuygun bir kullanım sunuyor.Sizde su arıtma sistemleri sağlıklı bir şekilde su içmenize yardımcı oluyor. Su arıtma konusunda uzman olan Ak girişiminşaat, AVM ve su tesisleri merkeziaradığınız hizmetleri sizlerle bir araya getiriyor.Karmakullanımlı gayrimenkul projeleri ile musluk sularının içilebilir olması neticesinde tatlı su kaynağına olan erişimi kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda içme sularına ekstradan bütçe ayrılması gerekliliğinin de önüne geçmiş oluyor.

Akgirişim Ve Akmerkez

Dört kattan bir araya gelenAkmerkez inşaatıalışveriş merkezi içerisinde yıl boyu çalışan iklimlendirme uygulamaları, modern güvenlik sistemleri ve ziyaretçilerin güvenli, konforlu ve temiz bir ortamda zaman geçirmeleri hedefleniyor. 180.000 metrekarelik alan üzerinde kurulu bulunan komplekste alışveriş merkezi ile beraber, 4 katlı kapalı otopark ve 23 katlı rezidansbinasıbulunuyor. Üçgen bir alana yayılmış durumda bulunan alışveriş merkezinin 3 atriumu, ana dolaşım yolları ile birbirine bağlanıyor. Ak girişim inşaat, AVM ve su tesisleri merkezi vermiş sunduğu inşaat uygulamaları ile alışveriş merkezleri, karma kullanımlı yapılar ve anahtar teslimi projeler yapılıyor.

Ak girişim inşaat, AVM ve su tesisleri merkezi vizyonu anahtar teslimi dizayn ve inşaat servisi vermeye devam ediyor. Ak girişim inşaat, AVM ve su tesisleri merkezidizayn ve inşaat kabiliyeti ile küresel pazarlarda kendisini kanıtlamıştır. Ak girişim inşaat, AVM ve su tesisleri merkezi anahtar teslimi inşaatları buradan müşterileri ile buluşturuyor.Karma yapılar firma girişimleri ile dizayn ediliyor.

İşyerleri için Artıma Sistemleri

Toplu yaşam alanlarıen fazla suyun tüketildiği alanlar olarak yer alıyor. Bu nedenle iş yerleri içerisindesürekli olarak kullanılansuların temiz ve kaliteli olması gerekiyor. Su arıtma tesisleri konusunda lider konumda olan Ak girişim inşaat, AVM ve su tesisleri merkeziişyeri artıma işindensu arıtma tesisleri uygulamalarına kadar tüm toplu yaşam alanları için en önemli çözümleri sunuyor.