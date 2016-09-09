Yıllardır söylüyorduk

Fiyatlar yüzde 10 düşer

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan kararname ile konut sektöründeki KDV oranında indirime gidildi. KDV oranlarının tespitine ilişkin karara eklenen geçici bir maddeyle, konut teslimlerinde % 18 olarak uygulanan KDV'nin 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8 olarak uygulanmasına karar verildi.Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, uygulamanın çok iyi olduğunu dile getirdi. Olgun, sektörde bir hareketlenme yaşanacağını bununla birlikte Türkiye ekonomisinin de canlanacağını dile getirdi, 'İnşaat sektörü ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar açısından çok iyi oldu. Konutun üzerindeki vergi yükü de kaldırıldı. Bundan sonra inşaat sektöründe, özellikle bayram dönüşüyle, bir hareketlenme bekliyorum. Konut satışları artarsa ekonomiye de bir canlılık gelecek. Ülke ekonomisinin canlandırılmasının yolu inşaat sektörünün canlandırılmasından geçiyor' dedi.Başkan Olgun KDV indiriminin belli bir tarihle sınırlanmamsı gerektiğini de dile getirerek, 'Bizler 31 Mart öncesi bu sürenin uzatılması için görüşlerimizi dile getireceğiz ama şu anda yapılan da piyasanın canlanması için önemli bir adım olarak okumak gerekiyor' dedi.Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, KDV indiriminden önce konuyu sürekli olarak hükümete dile getirdiklerini söyledi. Konutun insanaların en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu da belirten Nasır, KDV indiriminin konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, 'Bizim yıllardır talep ettiğimiz bir konuydu. Konutta eğitim gibi, sağlık gibi bir ihtiyaç. Önemli olan sağlıklı bir konutta yaşanılması. Bu nedenle lüks bir tüketim olmadığı için konutun KDV yüzde 8'e çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Konut sahibi olmak isteyenler için KDV indirimi büyük bir fırsat oldu.Biz kalıcı olması için çaba göstereceğiz. Günümüz inşaat sektörü ülke ekonomisini etkileyen bir sektör. Bu KDV indirimi ekonomiyi hareketlendirecek ve istihdama katkısı olacak. 15 Temmuz sürecinin getirdiği negatif algıyı da değiştirecek. Bizim yıllardır iki talebimiz var, konutta KDV'nin düşmesi ve inşaat işçilerinin emeklilik sürelerinin kısaltılması. Emeklilik ilgili talebimizi yeniden yineleyeceğiz' dedi.Beyka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halit Kaya da KDV indiriminin konut satışlarına yansıyacağını vatandaşın yüzde 10 daha ucuza konut sahibi olacağını söyledi. Kaya, 'Sektör için olumlu. Maliyetler ve alıcıya fiyat olarak yansıması açısından yüzde 8 oran ciddi bir indirim. Bu oran sektörde de bir hareketlilik getirecek. Yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e düşmesi yüzde 10'luk bir indirim olarak konut fiyatlarına da yansıyacak. Bu vergi indirimi kalıcı olmalı diye düşünüyorum. Belki yapılan uygulamanın etkisini gözlemlemek istemiş olabilirler. Kısa bir dönem içerisinde az bir hareketlenme sağladıktan sonra KDV oranı yüzde 18'e çıktığında yine bir durgunluk gelecek. Biz sektör olarak tarihin uzatılmasından yanayız' diye konuştu.