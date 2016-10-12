Konuttan sonra tüketici kredilerine indirim

Konut kredisi faizlerini ağustos ayından itibaren çeşitli vadelerde yüzde 1'in altına çeken bankalar, ihtiyaç kredisi faizlerinde de 15-35 baz puanlık indirime gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mart ayından bu yana faiz koridorunun üst bandında yaptığı 250 baz puanlık indirim ve zorunlu karşılık oranlarındaki düzenlenmeleri bankaların kredi faiz oranlarına da yansıdı.



15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ekonomide çarkların dönmesi ve inşaat sektörünün canlılığını koruması amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında bankalar, konut kredisi faiz oranlarını en düşük yüzde 0,80 olmak üzere çeşitli vadelerde yüzde 1'in altına çekmişti.



Konutun ardından bu ayın başından itibaren ihtiyaç kredilerinde de faiz indirimine giden bazı bankalar, indirim öncesi aylık bazda yüzde 1,50 seviyesinde olan faizi en düşük yüzde 1,18'e çekti. Yapılan indirim sonucu faiz oranları yüzde 1,18 ila yüzde 1,35 arasında değişirken, bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinde yaptığı indirim 15-35 baz puan arasında oldu.



İhtiyaç kredisi faizlerindeki indirimlerle tüketici, 36 ay vadede 20 bin liralık kredi kullanımında bin 300-bin 700 lira arasında, ortalamada da bin 500 lira daha az ödeme yapacak.



Bu arada, Ziraat başta olmak üzere VakıfBank, İş Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tüketici kredilerini düşüren bankalar arasında yer aldı.



AKBANK'TA İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ YÜZDE 1,19'DAN BAŞLIYOR



Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu, ihtiyaç kredilerinde yüzde 1,19'dan başlayan faizlerle kredi kullanma fırsatı sundukları ve ödemeleri de 2017'ye erteleme imkanı sağladıkları kampanyanın 31 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirdi.



İsfendiyaroğlu, tüketici kredilerindeki yeni düzenlemeler sonrası kampanyada vadeleri 48 aya kadar uzattıklarını da belirtti.



TEB’DEN İHTİYAÇ KREDİSİNE 3 AY ERTELEME



TEB, artan ihtiyaçlara özel yeni bir kampanya başlattı. TEB, yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadede yüzde 1,32 faiz oranının yanı sıra tahsis ücretini de sıfırlayarak 3 aya kadar erteleme imkanı sunuyor.



TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Kampanya kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarını değil, ödemelerini erteliyoruz. TEB olarak, artan harcamalar için müşterilerimizin bütçesi ve ihtiyacına göre kendilerini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmeyi hedefledik." diye konuştu.



İŞ BANKASI'NDAN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI



Türkiye İş Bankası, müşterilerinin her türlü nakit ihtiyacı için uygun koşullarda kredi imkanı sunuyor. 14 Ekim 2016'ya kadar geçerli olacak ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, tüm bireysel ihtiyaçlar için yüzde 1,22'den başlayan faiz oranlarıyla 50 bin TL tutar ve 48 ay vadeye kadar kredi kullanılabiliyor.



Kampanya kapsamında 3 bin-14 bin 999 TL kredi tutarı için yüzde 1,32, 15 bin-24 bin 999 TL kredi tutarı için yüzde 1,25, 25 bin TL ve üzeri kredi tutarı için de yüzde 1,22 aylık faiz oranı uygulanıyor.