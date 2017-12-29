Köprü ve otoyollara zam gelecek mi? Bakan açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili açıklama yaptı

Köprü ve otoyollara zam gelecek mi? Bakan açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Arslan, "Köprü ve otoyollarda ücret artacak mı?" sorusuna, "2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız" diye yanıt  verdi.

 

Etiketler; #köprü #otoyol #zam
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