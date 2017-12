Kordsa, Amerika’da iki büyük satın alma yapmaya hazırlanıyor

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, güçlendirme teknolojilerindeki güçlü global liderliğini kompozit teknolojileri alanında yapacağı iki büyük satın alma ile perçinleyecek

2016 yılında devreye aldığı Türkiye’nin ilk sanayi-üniversite işbirliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımı ardından ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini yaklaşık 100 Milyon ABD doları yatırım ile satın alma kararı aldı. Kordsa, bu satın almayla havacılık alanında önümüzdeki 5 yılda yıllık ortalama %10’un üzerinde büyümesi öngörülen kompozit teknolojileri pazarının öncü firmalarını bünyesine katarak, hem Amerika’daki konumunu kuvvetlendirmeyi, hem de ticari havacılık tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Söz konusu satın almanın, önümüzdeki aylar içerisinde Amerika’da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak 2018 yılının ilk çeyreğinde sonuçlandırılması bekleniyor.



Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen satın almayla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Yeni Neslin Sabancı’sı yaklaşımımızla uyumlu olarak, Kordsa şirketimiz geleceğin sektörleri arasında yer alan ileri kompozit teknolojileri alanında önemli bir adım atıyor. Bu satın alma tamamlandığında Kordsa, ticari havacılık sektörünün önemli tedarikçilerinden biri haline gelmiş olacak. Bu yeni adım, Kordsa’nın başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi olmasını sağlayacak. Sabancı Topluluğu olarak inovasyon odaklı büyüme stratejimize büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu yatırım; teknolojiye ulaşmak ve bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak için önemli bir fırsat olacak, sanayi şirketlerimizi açık inovasyon anlayışımız çerçevesinde teknoloji ihraç eder konuma getirecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “Türkiye’nin Sabancı’sı” olma sorumluluğumuzla, hem Topluluğumuzun hem de ülkemizin global rekabetteki konumunu güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”



Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper satın almayla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Ulaşımın kabuk değiştirdiği bu dönemde bu satın alma ile elde edeceğimiz konum ve teknolojiler, Topluluk şirketlerimizin farklılaşmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. 2013 yılında duyurduğumuz kompozit teknolojilerine giriş stratejimizin ilk adımını 2016 yılında Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ile atmıştık. Bu ikinci adım ile havacılık değer zincirinde önemli bir pozisyon almayı hedefliyoruz. Yaklaşık 100 Milyon ABD dolarlık bedelle yapılması planlanan bu yatırımla; kompozit teknolojileri pazarının öncü firmalarını bünyemize katarak, hem Amerika’daki konumumuzu kuvvetlendirecek, hem de ticari havacılık tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu haline geleceğiz. Kompozit teknolojilerinde de global oyuncu olma hedefiyle bir yandan Türkiye’de yeni teknolojiler geliştirip dünyaya ihraç ederken, yeni satın alma fırsatlarını takip edeceğiz” dedi.



Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ise FDI ve TPI şirketlerinin satın alınması ile ilgili şunları dile getirdi: “Kompozit teknolojilerinde al ve büyüt stratejimiz ile gerçekleştirdiğimiz bu yatırım ile lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat ve gövdelerini de güçlendireceğiz. Satın alma sürecinin tamamlanmasını takiben Philadelphia ve Los Angeles’ta yer alan FDI ve TPI şirketlerinin bünyemize katılmasıyla Kordsa, dört kıtada 10 tesiste operasyonlarını sürdürecek. Kordsa olarak tüm gücümüzle hayatı güçlendirmeye ve emin adımlarla büyümeye devam edeceğiz.”