KOSGEB Başkanı görevden alındı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı

KOSGEB Başkanı görevden alındı

Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Abdulhalim Türkkanı atandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy atandı.

Etiketler; #recep biçer #kosgeb
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