KOSGEB'den İzmir'e 48 milyon destek

KOSGEB'in 2017 yılı Kasım ayı verilerine göre İzmir'deki KOBİ'lere toplamda 88 milyon lira destek verdiğini belirten KOSGEB İzmir Güney Müdürü Mustafa Çanakçı, '2017'nin son iki çeyreğinde verilen destek, 2016 yılında verilen desteklere oranla KOSGEB'in İzmir'de vermiş olduğu desteklerin iki buçuk katına çıktı' dedi

Ali Budak-



KOBİ tanımı değişecek

Katılımcılara KOSGEB hakkında bilgiler veren Çanakçı, '250 den az personel istihdam eden yıllık bilanço veya net hâsılatı 40 milyon lirayı aşmayan işletmelere KOBİ ölçekli işletmeler diyoruz. Bu KOBİ tanımı önümüzdeki günlerde değişecek. Çünkü biz KOSGEB olarak bir kanun tasarısı hazırladık. 40 milyon rakamını ise 125 milyon liraya kadar çıkarıyoruz. Şu anda tasarı bakan beyin önünde. Eğer onaylanır ve kanun değişikliğine gidilirse KOBİ tanımı değişecek. KOBİ'lerin ekonomide ciddi ve yadsınamaz bir payı var. Çünkü Türkiye'deki işletmelerimizin yüzde 99.9'u KOBİ ölçekli işletme. Hatta bunların içerisinde yüzde 94'lük dilimi mikro ölçekli işletmeler oluşturuyor. Yani bizim en fazla 9 kişiye kadar personel çalıştıran ve yıllık net satış hasılatı 1 milyon lirayı aşmayan işletmelerden oluşan bir yapımız var. Aslında bizim bir ölçek büyütme sorunumuz da var. Son çıkmış olduğumuz KOBİGEL çağrısında da ölçek büyütme ile ilgili bir başlıkta açtık. Oradan da başvuru aldık' dedi.



KOSGEB'ten yerli ve milli politikası

Son yıllarda KOSGEB tarafından açıklanan destek programlarının KOBİ'ler açısından öneli olduğuna dikkat çeken Çanakçı, şöyle devam etti: 2008 yılından itibaren artık imalat sanayinde faaliyet gösteren, katma değeri yüksek ürünler üreten Ar-Ge İnovasyon çalışması yapan ve çalışmalar sonrası çıkan ürünleri hem ulusal hem de uluslararası pazarda ticarileştirmek isteyen ithal ikamesi sağlamak üzere yani üretimde millileştirme, yerlileştirme politikasına katkı koyacak şekilde ürün üreten sanayicilerimizle küresel bir yolculuğa çıkacağız. Bundan sonraki vizyonumuz bu. Biz bu yolculukta sizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu küresel rekabet ortamında sizlerin güçlü bir aktör, oyuncu olabilmeniz için KOSGEB elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Bu destek programının çağrılarının sonucu aslında bunları sizlere yavaş yavaş işaret etmeye başlıyor.



İzmir'e 88 milyon liralık destek

2017 yılı Kasım ayı verilerine göre Türkiye genelinde KOSGEB veri tabanına kayıtlı 1 milyon 354 bin KOBİ olduğunu belirten Çanakçı, 'İzmir'de ise KOSGEB veri tabanına kayıtlı 89 bin işletme var. Türkiye genelinde yıllık 51 bin 260, İzmir'de ise 16 bin işletmemizi destekliyoruz. Yıllık destek ödeme tutarı Türkiye genelinde Kasım 2017 itibariyle 841 buçuk milyon lira. İzmir'de ise toplamda 88 milyon liraya kadar destek verdik. Bu desteklerin 48 milyonu destek programı kapsamında 40 milyonu ise sıfır faizle kredi kapsamında verilen destekler. 2016 yılındaki destek programları kapsamında ise 22,6 milyon lira gibi bir destek verildi. Buna göre 2017'nin son iki çeyreğinde KOSGEB'in İzmir'de vermiş olduğu destekler neredeyse iki buçuk katına kadar arttı. 2018 yılında ise biz bu rakamları bir önceki yılın üç, dört katına çıkarmak için elimizden geleni yapacağız' diye konuştu. KOSGEB tarafından KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı adları altında oluşturulan iki yeni destek programı, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda sanayicilere tanıtıldı.Konuşmasının başında son çağrılar hakkında bilgi veren KOSGEB İzmir Güney Müdürü Mustafa Çanakçı, "Türkiye genelinde ön değerlendirme puanını geçen yaklaşık 8 bin 600 işletmemiz var. Bu sayıdaki işletmemiz içerisinde ise yaklaşık 500'ü de sanayi işletmelerimizin projeleri. Biz geçen hafta bu projelerin puanlanmamalarını geçen hafta itibariyle İzmir'de bitirdik. Puanların sıralanmasının ardından 2 bin işletmemiz bu desteği kullanmaya hak kazanacak. KOBİGEL üst limiti 1 milyon olan projeden inşallah sizler de faydalanırsınız' dedi.Katılımcılara KOSGEB hakkında bilgiler veren Çanakçı, '250 den az personel istihdam eden yıllık bilanço veya net hâsılatı 40 milyon lirayı aşmayan işletmelere KOBİ ölçekli işletmeler diyoruz. Bu KOBİ tanımı önümüzdeki günlerde değişecek. Çünkü biz KOSGEB olarak bir kanun tasarısı hazırladık. 40 milyon rakamını ise 125 milyon liraya kadar çıkarıyoruz. Şu anda tasarı bakan beyin önünde. Eğer onaylanır ve kanun değişikliğine gidilirse KOBİ tanımı değişecek. KOBİ'lerin ekonomide ciddi ve yadsınamaz bir payı var. Çünkü Türkiye'deki işletmelerimizin yüzde 99.9'u KOBİ ölçekli işletme. Hatta bunların içerisinde yüzde 94'lük dilimi mikro ölçekli işletmeler oluşturuyor. Yani bizim en fazla 9 kişiye kadar personel çalıştıran ve yıllık net satış hasılatı 1 milyon lirayı aşmayan işletmelerden oluşan bir yapımız var. Aslında bizim bir ölçek büyütme sorunumuz da var. Son çıkmış olduğumuz KOBİGEL çağrısında da ölçek büyütme ile ilgili bir başlıkta açtık. Oradan da başvuru aldık' dedi.Son yıllarda KOSGEB tarafından açıklanan destek programlarının KOBİ'ler açısından öneli olduğuna dikkat çeken Çanakçı, şöyle devam etti: 2008 yılından itibaren artık imalat sanayinde faaliyet gösteren, katma değeri yüksek ürünler üreten Ar-Ge İnovasyon çalışması yapan ve çalışmalar sonrası çıkan ürünleri hem ulusal hem de uluslararası pazarda ticarileştirmek isteyen ithal ikamesi sağlamak üzere yani üretimde millileştirme, yerlileştirme politikasına katkı koyacak şekilde ürün üreten sanayicilerimizle küresel bir yolculuğa çıkacağız. Bundan sonraki vizyonumuz bu. Biz bu yolculukta sizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu küresel rekabet ortamında sizlerin güçlü bir aktör, oyuncu olabilmeniz için KOSGEB elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Bu destek programının çağrılarının sonucu aslında bunları sizlere yavaş yavaş işaret etmeye başlıyor.2017 yılı Kasım ayı verilerine göre Türkiye genelinde KOSGEB veri tabanına kayıtlı 1 milyon 354 bin KOBİ olduğunu belirten Çanakçı, 'İzmir'de ise KOSGEB veri tabanına kayıtlı 89 bin işletme var. Türkiye genelinde yıllık 51 bin 260, İzmir'de ise 16 bin işletmemizi destekliyoruz. Yıllık destek ödeme tutarı Türkiye genelinde Kasım 2017 itibariyle 841 buçuk milyon lira. İzmir'de ise toplamda 88 milyon liraya kadar destek verdik. Bu desteklerin 48 milyonu destek programı kapsamında 40 milyonu ise sıfır faizle kredi kapsamında verilen destekler. 2016 yılındaki destek programları kapsamında ise 22,6 milyon lira gibi bir destek verildi. Buna göre 2017'nin son iki çeyreğinde KOSGEB'in İzmir'de vermiş olduğu destekler neredeyse iki buçuk katına kadar arttı. 2018 yılında ise biz bu rakamları bir önceki yılın üç, dört katına çıkarmak için elimizden geleni yapacağız' diye konuştu.