KOSGEB’ten KOBİ’lere 1 milyonluk destek

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lere KOSGEB kapsamında verilecek 1 milyon liralık destek hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, verilen desteklerin sanayi 4.0 sürecine geçişte önemli olduğunu söyledi

KOSGEB’ten KOBİ’lere 1 milyonluk destek
Ali Budak- Ege Bölgesi Sanayi Odası, KOSGEB İzmir Güney ve Kuzey Müdürlükleri işbirliğinde, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lere kullandırılacak destek konusunda bilgi verildi. KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında işletmelere destek amacıyla ayrılan kaynağın toplam büyüklüğü 500 milyon lira son başvuru tarihi ise 20 Ekim 2017 olarak açıklandı. Bu kaynaktan yararlanacak KOBİ başına ise 1 milyon liraya kadar destek verilebileceği belirtildi. Toplantıya, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Levent Arslan, KOSGEB İzmir Güney Müdürü Mustafa Çanakçı, KOSGEB Uzmanları Cafer Gilik ve Dr. Enver Çakın katıldı.


Sanayi 4.0 sürecinde KOSGEB destekleri önemli


Toplantının açılış konuşmasında KOSGEB desteklerinin sanayi 4.0 sürecinde önemli olduğunu belirten EBSO Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, ‘Biz destekler konusunda oda olarak sürekli Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Bu çağrı bu görüşmelerin sonucu ortaya çıktı. Firmaların eksikliğini duyduğu boşluk KOSGEB öncülüğünde doldurulacaktır. Bu özellikle, 4’ncü sanayi devrimine hazırlık, nesnelerin interneti, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında payın artırılmasında ortaya çıkıyor’ dedi.
 

‘KOSGEB’de personel eksikliği var’


KOSGEB’de personel sayısının eksik olduğunu ve bu eksikliğin ise taraflar arasındaki süreci olumsuz etkilediğini söyleyen Gökçüoğlu, şöyle konuştu: Üyelerimizden en çok gelen talep KOSGEB personelinin sayısının eksikliği. 15 Temmuzdan sonra ciddi bir personel eksikliği yaşandı ve yerleri doldurulmadı. O eksikliklerin hızla giderilmesi gerekiyor.  Yoksa sanayici veya üyemiz istediği anda uzmanla görüşemediği takdirde süreç olumsuz etkileniyor. Bürokratik sürece bağlı olarak evrakların işleme girmesi uzun sürüyor. Öte yandan bürokratik uygulamalar çözüm odaklı ve pratik hale getirilmelidir.  Başvuru evrakına imzalı kaşeli teslim tarihine ait belge verilmiyor, zamana bağlı teşvik evrakının takılması durumunda evrakın teslim edildiğine dair bir uygulama olmalı.
 

Destek, 1 milyon lira


Bugüne kadar imalat sanayinden çok hizmet ve ticaret sektörlerine destek verdiklerini belirten İzmir KOSGEB Kuzey Müdürü Levent Arslan, ‘Hizmet ve ticaret sektörlerinden desteğimizi çekmemekle birlikte imalat sanayine desteğimizi artıracağımızı bilmenizi isterim. Önümüzdeki yıllarda imalat sanayine yönelik 50-100 bin lira bandında değil, 1 milyon lirayı bulan yardımlarımız olacak. Yapılan yardımlar sırasında sahadan da aldığımız geri dönüşlerle sistemimizde değişiklikler yapıyoruz. Biz yardımı yapıyoruz ancak, yatırım yapılırken işletmeler finansman sağlama konusunda sıkıntı çektiklerini bildirdiler. Bu nedenle biz artık sonradan yapacağımız desteğin yüzde 30 kadarını avans ödemesi olarak yapacağız. Böyle yapılacak yatırımda finansman sağlama konusunda da biraz olsun işletmeyi rahatlatmış olacağız’ diye konuştu.  
 

Ağırlıklı imalat sanayine destek


KOSGEB İzmir Güney Müdürü Mustafa Çanakçı, ise KOSGEB olarak ağırlıklı olarak desteklerini imalat sanayine vereceklerini kaydetti. Çanakçı, şöyle devam etti: Türkiye’nin en büyük sıkıntısı imalat sanayinde katma değeri yüksek ürün üretememesi ve marka ürünlerin olmamasıdır. Marka ürünleri ve katma değeri yüksek ürünleri ithal ediyoruz. Bu durumda cari açığı artırıyor. Bu yüzden KOSGEB olarak imalat sanayine daha fazla destek vereceğiz. KOSGEB veri tabanında 88 bin işletme bulunuyor. 15 bin proje desteklendi ama bu sayı yeterli değil. İmalat sanayinden KOSGEB’e başvuru geldiğinde desteklerimizi artırılabiliriz.
Etiketler; #ebso #kosgeb #kobi
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