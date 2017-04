'Köy tavuğu' diye kart tavuk satılıyor

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca, marketlerde köy tavuğu olarak satılan beyaz etin yüzde 95'inin 'köy' ya da 'organik' tavuk olmadığını belirterek, "Büyük çoğunluğu verimini doldurduktan sonra kesime giden yumurta tavukları yani 'kart tavuk'" dedi.



BESD-BİR tarafından Antalya'da yapılan 4' Uluslararası Beyaz Et Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında sektör hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. Kaya Palazzo Convention Center'da yapılan toplantıya, BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan ve BESD-BİR Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Ergün katıldı.



BESD-BİR Başkanı Sait Koca, kanatlı etinin Türkiye'deki gıdalar içerisinde en sağlıklı gıdalardan olduğunu söyledi. Tavuk etinde hormon ya da antibiyotik kullanılmadığını savunan Başkan Koca şöyle konuştu:



"Bu kadar iddialı konuşabiliyorum. Çünkü biz üretimin her aşamasını bilen bir sektörüz. Üretimin her aşaması bizim kontrolümüzde. Civciv üretiminden, anne babadan, kuluçkalık yumurta üretiminden hatta anne babanın anne babasının üretiminden başlayarak pazara kadar takip eden bir zincirimiz var. 'Tavuk eti sağlıklı mı değil mi?' tartışması konusunda hiçbir tereddüdünüz olmasın. Söylediğim gibi en sağlıklı gıdalardan biri."



TAVUĞUN GEZMESİ BESİN DEĞERİNİ ARTIRMIYOR

KÖY TAVUĞU DİYE KART TAVUK SATILIYOR

DÜNYADA TİCARİ KULLANIM AMAÇLI HORMON ÜRETİMİ YOK

Marketlerde köy tavuğu olarak satılan beyaz etin yüzde 95'inin de 'köy' ya da 'organik' tavuk olmadığını kaydeden Başkan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:"Tavuğun gezmiş olması besin değeri olarak bir artı değer getirmiyor. Ama hijyen açısından soru işareti var, nerede geziyor, neye bulaşıyor, bilemiyorsunuz. Kuş gribi olaylarının çıkma kaynağı hep bu açıktaki hayvanlar. Tavukçuluğun en hassas konusunun biyogüvenlik olduğunu düşünüyoruz. Bizim kümeslerimize hastalığın girmemesi için her türlü önlemi alıyoruz. Avrupa'nın bizden öğreneceği çok şey var."Köy tavuğu olarak satılan tavukların çoğunluğunun verimini doldurduktan sonra kesime giden yumurta tavukları olduğuna işaret eden Başkan Koca, "Kart tavuk da diyebilirsiniz. Ambalaja girip güvenilir kontrollerinin yapılmış olması lazım. Gerçek manada organik, doğal ya da köy tavuğu talep ediliyorsa ve ödeyecek müşteri de varsa biz de hiç itiraz etmeden üretiriz, o da bir üretim modelidir. Ama artık bu kadar üretimi bu modelle üretmemiz mümkün değil" diye konuştu.Sorular üzerine antibiyotik ve hormon kullanımına da açıklık getiren Başkan Sait Koca, şunları söyledi:"Dünyada ticari kullanım amaçlı hormon üretimi yok, hiç de olmadı. Birileri söylüyor ama kesinlikle yok. Bir ürünü niye kullanırsınız? 10 kuruş harcama yapar ve 11 kuruş almaya bakarsınız. Hormonla 10 kuruş harcarsanız 8 kuruşluk gelir elde edersiniz. Soruyorum siz üretici olsanız kullanır mısınız?"Türkiye'de son 10 yılda yemde tüm antibiyotiklerin yasaklandığını ve zaten kullanılmadığını da söyleyen Koca, ilaç olarak kullanılan antibiyotiği dahi kullandırmamaya çalıştıklarını kaydetti.