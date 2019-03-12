Kredi Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kredi başvurusu yapılmadan önce başvuru yaparken bazı detaylara dikkat edilmelidir.

Kredi başvurusu yapmadan önce genellikle incelenen, banka faiz oranı ve kredi dosya masrafıdır. Ancak bu kriterlerin yanı sıra ödeme planının bütçeye uygun olup olmadığına da bakılmalıdır. Kredi dosya masrafı, başta ihtiyaç kredisi olmak üzere tüm kredilerin en önemli bölümlerinden biridir. Kimi zaman bankalar kredi oranlarını düşürürken dosya masrafını yüksek tutmaktadır. Kimi zaman da sıfır masraf kampanyası yapılmakta ancak buna karşılık kredi faizleri yükseltilmektedir. Dolayısıyla kredi başvurusu yapılırken bütün bu detaylar göz önünde tutulmalı ve kredi başvurusu buna göre yapılmalıdır. Kredi yapılandırma ile ilgili başvuru yapılacaksa internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılmamalıdır. Bunun yerine bizzat şubeye gidilerek kredi yapılandırma talebi iletilmelidir. Aksi takdirde yeni bir kredi başvurusu olarak değerlendirilmesi söz konusudur.

Kredi Başvurusu Yapılırken İhtiyaç Belirlenmeli

Kredi başvurusu yapılmadan önce ne kadar paraya ihtiyaç duyulduğunun net olarak belirlenmesi gereklidir. Bir eşya ya da ürünü satın almak için alım gücü yaratılacaksa, acil nakde ihtiyaç duyuluyorsa en iyi çözüm olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmaktır. İhtiyaç kredileri ile ilgili başvuru yapmadan önce detaylı bir araştırma yapılmalı, bankaların faiz oranları incelenmelidir. Bunun yanı sıra hangi bankanın ne kadar dosya masrafı istediği de öğrenilmelidir. Bunun yanı sıra uygun vade seçeneği belirlenmelidir. Genellikle kısa vadeli ihtiyaç kredilerinin faiz oranı, uzun vadeli ihtiyaç kredilerine oranla daha düşüktür. Bütçeyi sarsmayacak bir ödeme söz konusu olacaksa en doğru yöntem kısa vadeli kredi kullanmaktır. Tüketiciler genel olarak bankadan alabileceği en yüksek krediyi almak ister ancak bu yöntem doğru değildir. Gerçek anlamda ihtiyaç duyulan kredi çekilmelidir. Bankalar genelde yüksek limitlerle kredi vermektedir ancak bu, kredinin tamamının kullanılmasını gerektirmemektedir. Örneğin banka 30 bin lira üst limitli kredi sunuyorsa ve 5 bin liralık bir nakit ihtiyacı karşılıyorsa, kredi miktarı 5 bin lira olmalıdır.

Kredi Başvurusu Yaparken Faizlere Dikkat Edilmeli