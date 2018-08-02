Kredi çekecekler dikkat! Vadeler düştü!

BDDK bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 aya düşürüldü

BDDK bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı yayımladı. Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi.

Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamayacak. Bu oran, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz yirmi bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz yirmi bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanacak. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.

TAŞIT KREDİSİ 48 AY VADEYLE VERİLEBİLECEK

Tutar, 1/1/2019 tarihinden itibaren, her yıl enflasyon sepetinde yer alan dizel ve benzinli otomobil fiyatları ortalamasının yıllık artış oranının gerektirdiği tutarlar üzerinden uygulanacak. Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı aşamayacak.

KREDİ KARTI TAKSİTLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

BDDK Taslağına göre, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.