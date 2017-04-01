Kredi kart limitini düşürme hakkı yasallaşıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), yeni bir yönetmelik taslağı hazırlayarak kredi kartı limitini düzenlemeye yönelik adım attı.

Zeynep Kaya-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), yeni bir yönetmelik taslağı hazırlayarak -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), yeni bir yönetmelik taslağı hazırlayarak kredi kartı limitini düzenlemeye yönelik adım attı. Bundan sonra müşteri talep ederse, bankalar kredi kartının limitini 7 gün içinde düşürebilecek.



Bilgilendirme çok önemli



Vatandaş itiraz edebilecek



Düzenli olarak ödeme yapın

BDDK tarafından hazırlanan taslağa göre kart sahibinin talep ve itirazı doğrultusunda bankalar en geç 7 gün içerisinde kart limitini düşürme, kartı iptal etme ve sözleşmeyi feshetme talebini yerine getirecek. Böylece tüketicinin hakkı bu düzenlemeyle yasallaşmış olacak. Talep şubelerden verilirse, talebin alındığına ilişkin şube yetkilileri ya imzaladıkları bir belgeyi ya da doldurulan limit azaltma formunun bir örneğini kart sahibine vermek zorunda olacak.Konuyla ilgili açıklamada bulunan İzmir Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Başkanı Gülçin Tonguç, müşterinin bankanın vermiş olduğu limiti çok fazla bulup, harcamasını daha ekonomik kullanması açısından çok yararlı bir yasa olduğunu belirterek, kişinin bazen dalgınlıkla çok fazla harcama yaptığını, bankalarınsa limit düşürme talepleri konusunda isteksiz davrandıklarını söyledi.İzmir Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Gülçin Tonguç, burada önemli olan detayın bu yasadan kaç tüketicinin haberinin olacağı, bilgi ve bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bankaların kart verirken müşteriyi kartı aldıktan sonra pişman olması, vazgeçmesi durumunda istediği zaman 7 gün içerisinde iptal edebileceği hakkında bilgilendirmesi gerekiyor. Tüketici haklarını bilme noktasında zayıfsa, mağduriyet devam eder. O kadar çok yasa var ki, karşımıza bir sorun çıktığında kişinin onu biliyor olma durumu göz önünde bulunduruluyor. Tüketici bunu atlamış, bilmiyor olabilir. Özellikle bu konuda müşteriyi bankanın kesinlikle bilinçlendirmesi gerekiyor. Tüketiciye üstü kapalı bilgilendirmeye devam edilirse mağdur olma durumu devam eder" diye konuştu.Kullanılan kartlar ve kredi kartlarıyla ilgili bir nüshasının tüketiciye kesinlikle verilmesi gerektiğini ifade eden İzmir TükoDer Başkanı Gülçin Tonguç, sözleşmede bu maddelerin de yer alması gerektiğini belirtti. Tonguç, "Daha önce tüketici küçük yazı karakteriyle sözleşme imzalıyordu. 6502 sayılı yasada yazı karakterleriyle ilgili, büyük ve anlaşılır olması ve bir suretinin verilmesiyle ilgili vurgu yapılmıştır. Zaten kredi kartlarında 14 günlük bir mühlet var, tüketici bu süre içerisinde cayma hakkına sahip, bu nedenle müşterinin bu hakkı konusunda da açık şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Son çıkan kararın 'Bir itirazınız varsa 7 gün içerisinde limit düşürme, kart iptali ve sözleşme feshi yapılabilir' gibi sözleşme metninde yer alması gerekiyor. Öncesinde sizin vermiş olduğunuz bilgilerinize bağlı olarak kart limitini banka belirliyordu. Düşük gelirle geçinen ailenin 7.500 ve ya 10.000 liralık kart borcu gelmesi çok yanlış. İnsanların ödeme gücünü göz önüne alarak bankaların limit açması gerekiyordu ama ne yazık ki limit kapasitesi bankalar tarafından geniş tutuluyordu. Dolayısıyla yeni alınan kararla vatandaş bankanın açmış olduğu limit hakkına itiraz ederek 7 gün içerisinde istediği limite indirebilecek. Aslında bu daha önce de vardı ama şimdi tüketici hakkını koruyacak bazda yasal hale getirildi" dedi.Kredi kartının kullanımına yönelik vatandaşın yeterince bilgilendirilmediğini, kredi kartının Türkiyede 'Paramız yok ama harcıyoruz, ek bir para geliri' gibi algılanıyor olmasına dikkat çeken Tonguç, sözlerini şöyle sürdürdü: Avrupa'da bu kartlar insanların sadece ödeme aracı olarak kullanılıyor. Türkiye'de vatandaş kredi kartı tuzağıyla karşı karşıya kalıyor. Bu da ne yazık ki intihar boyutuna ulaşıyor, hapse giren oluyor, eşinden ayrılan dahi olabiliyor. Bunların yaşanmaması için, ay içerisinde yapılan harcama miktarının ay sonu düzenli olarak ödenmesi gerekiyor. Özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşın kredi kartı kullanımında bir kez daha düşünmesini isterim. Kişi, bakmakla yükümlü olduğu aile sayısını, oturduğu evi, yeme ve içme masraflarını göz önüne alarak bu yola girmeli. 3,4 tane banka kartı kullanıp, birinin borcunu bir diğer kartla ödemek marifet değil. 1404 liralık maaşla geçinen ailenin o kartı evine sokup bu tuzağa düşmemesini tavsiye ediyorum. Kartın büyüsüne kapılınca kapatmakta güçlük çekiliyor, o yüzden önermiyorum.