Kredi kartı artık kurye ile teslim edilmeyecek

Gümrük Bakanlığı , BDDK ve Bankalararası Kart Merkezi, 'Bankadan arıyorum', 'Kargonuz var', 'Hesabınızdan para çıkışı var' mesajlarıyla dolandırılan vatandaşların sayısındaki artış üzerine yeni tedbirler almaya hazırlanıyor

Aykut Polatlı- Sosyal Mühendislik Dolandırıcılıkları Önleme Çalıştayı'nda önerilen fikirler çerçevesinde kredi kartları artık kuryeyle gönderilmeyecek. Kartlar bankadan alınacak. 444 ile 0850 numaralı hatlar da sadece kendini ispatlamış ve güvenilir kurum ve kişilere verilecek.

Telefon, mail ve SMS yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarını yeni önlemlerle engellemeye çalışılıyor. Gümrük Bakanlığı , BDDK, BTK, Bankalararası Kart Merkezi , Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Sosyal Mühendislik Dolandırıcılıkları Önleme Çalıştayı'nda alınan kararlar sonrası kamuspotları ile vatandaşlar dolandırıcılara karşı bilinçlendirilecek,



Yıllardır söylüyorduk



Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Tüketiciyi Koruma Derneği İzmir Şube Başkanı Gülçin Tonguç, yıllardır bu tür önlemler için kendilerinin bakanlıkla görüşmeler yaptığını ve bakanlığın bu tür bir çalışma içerisine girmesinden oldukça memnun olduklarını ifade etti. Başkan Tonguç, 'Bizim yıllardır söylediğimiz bir şeydi. Derneğimizin bakanlığa hazırlayıp sunduğu bir teklif bile vardı. Bu çok büyük bir hamle' diyerek sürece olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

Kamu spotlarının tüketiciyi dolandırıcılara karşı bilinçlendirme amacıyla kullanılmasının da olumlu bir gelişme olduğunu belirten Tonguç, 'Sadece kartlarla ilgili değil diğer alışveriş konularında da yüz yüze gelmeden yapılacak olan alışverişlerde de kamu spotunun kullanılmasında yarar var' dedi.



Olumlu bir gelişme



Tüketicinin kredi ya da bankamatik kartlarının bankalar aracılığı ile almasının da güvenlik açısından önemli olduğunu dile getiren Tonguç, çalıştayda kuryenin getireceği kredi ya da bankamatik kartlarının teslim ederken cep telefonu ile teslim alan kişinin fotoğrafının çekilmesinin de güvenlik açısından uygun olmayabileceği uyarısında bulundu, 'Kartlar çok daha ciddi bir şekilde tüketiciye ulaştırılmalı. Postayla geliyor genelde, imzalı bir şekilde alıyoruz ancak daha güvenli olması açısından getirilecek uygulamayı önemli buluyorum. Mesafeli alışverişlerde görüyoruz, postane ile firmalar birlikte çalışıyorlar. Bence de bankadan alınması uygun. Tamam, kolaylıktır müşterinin ayağına hizmet götürmek ancak güvenlik açısından bankadan alınmasında yarar var diye düşünüyorum. Birçok yöntem olabilir, en azından dolandırıcılığı aza indirme açısından bu tür şeyler önemli. Çalıştayda dile getirilen teslim alan kişinin fotoğrafının çekilmesi uygulaması da güvenlik açısından uygun olmayabilir. Tüketici fotoğrafını çektirmemek isteyebilir ya da fotoğrafın daha sonra hangi amaçla kullanılacağı konusunda sorunlar ortaya çıkabilir. Bankadan almak daha iyi ve güvenli' ifadelerini kullandı.

444 ve 0850 numaralı hatların daha güvenli kişi ve kurumlara verilmesini de değerlendiren Tonguç, 'Tüketici açısından olumludur. Tüketiciyi güven altına alan her şey güzel' dedi. - Sosyal Mühendislik Dolandırıcılıkları Önleme Çalıştayı'nda önerilen fikirler çerçevesinde kredi kartları artık kuryeyle gönderilmeyecek. Kartlar bankadan alınacak. 444 ile 0850 numaralı hatlar da sadece kendini ispatlamış ve güvenilir kurum ve kişilere verilecek.Telefon, mail ve SMS yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarını yeni önlemlerle engellemeye çalışılıyor. Gümrük Bakanlığı , BDDK, BTK, Bankalararası Kart Merkezi , Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Sosyal Mühendislik Dolandırıcılıkları Önleme Çalıştayı'nda alınan kararlar sonrası kamuspotları ile vatandaşlar dolandırıcılara karşı bilinçlendirilecek, kredi kartı kuryeyle değil bankadan alınacak ve 444 ile 0850 numaralı hatlar sadece kendini ispatlamış ve güvenilir kurum ve kişilere verilecek.Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Tüketiciyi Koruma Derneği İzmir Şube Başkanı Gülçin Tonguç, yıllardır bu tür önlemler için kendilerinin bakanlıkla görüşmeler yaptığını ve bakanlığın bu tür bir çalışma içerisine girmesinden oldukça memnun olduklarını ifade etti. Başkan Tonguç, 'Bizim yıllardır söylediğimiz bir şeydi. Derneğimizin bakanlığa hazırlayıp sunduğu bir teklif bile vardı. Bu çok büyük bir hamle' diyerek sürece olumlu yaklaştıklarını ifade etti.Kamu spotlarının tüketiciyi dolandırıcılara karşı bilinçlendirme amacıyla kullanılmasının da olumlu bir gelişme olduğunu belirten Tonguç, 'Sadece kartlarla ilgili değil diğer alışveriş konularında da yüz yüze gelmeden yapılacak olan alışverişlerde de kamu spotunun kullanılmasında yarar var' dedi.Tüketicinin kredi ya da bankamatik kartlarının bankalar aracılığı ile almasının da güvenlik açısından önemli olduğunu dile getiren Tonguç, çalıştayda kuryenin getireceği kredi ya da bankamatik kartlarının teslim ederken cep telefonu ile teslim alan kişinin fotoğrafının çekilmesinin de güvenlik açısından uygun olmayabileceği uyarısında bulundu, 'Kartlar çok daha ciddi bir şekilde tüketiciye ulaştırılmalı. Postayla geliyor genelde, imzalı bir şekilde alıyoruz ancak daha güvenli olması açısından getirilecek uygulamayı önemli buluyorum. Mesafeli alışverişlerde görüyoruz, postane ile firmalar birlikte çalışıyorlar. Bence de bankadan alınması uygun. Tamam, kolaylıktır müşterinin ayağına hizmet götürmek ancak güvenlik açısından bankadan alınmasında yarar var diye düşünüyorum. Birçok yöntem olabilir, en azından dolandırıcılığı aza indirme açısından bu tür şeyler önemli. Çalıştayda dile getirilen teslim alan kişinin fotoğrafının çekilmesi uygulaması da güvenlik açısından uygun olmayabilir. Tüketici fotoğrafını çektirmemek isteyebilir ya da fotoğrafın daha sonra hangi amaçla kullanılacağı konusunda sorunlar ortaya çıkabilir. Bankadan almak daha iyi ve güvenli' ifadelerini kullandı.444 ve 0850 numaralı hatların daha güvenli kişi ve kurumlara verilmesini de değerlendiren Tonguç, 'Tüketici açısından olumludur. Tüketiciyi güven altına alan her şey güzel' dedi.