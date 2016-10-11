Mastercard, tüketicileri şifre hatırlama zahmetinden kurtaran ve başkaları tarafından kullanım riskini ortadan kaldıran selfie (özçekim) ve parmak izi ile kimlik doğrulama sistemini hayata geçiriyor. Internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcıların şifre yerine bilgisayar, tablet ve akıllı cep telefonlarına yükleyeceği bir güvenlik uygulamasına selfie çekerek veya parmak izi göstererek kimlik doğrulaması yapması yetiyor. Ödemeleri daha pratik ve güvenli hale getirecek bu ödeme sistemi, Hollanda, Amerika ve Kanada’da başarıyla sonuçlanan pilot uygulamalar sonrasında öncelikli olarak İngiltere, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç olmak üzere 12 Avrupa şehrinde kullanılmaya başlanacak. 2017 yılı içerisinde de kademe kademe diğer Mastercard hizmetleri gibi tüm dünyada yaygınlaşacak.



Günlük hayatımızda şifre kullanımına bir göz atacak olursak çarpıcı görüntüler ortaya çıkıyor.



Her birimiz şifre kullanmamız gereken ortalama 10 adet hesaba sahibiz

Günde ortalama 8 kez şifre girmemiz gereken işlem gerçekleştiriyoruz

%58’imiz kendimize yakın kişilerin en az 1 şifresini biliyoruz

%84’ümüz en az 2 şifremizi unutuyoruz

Yeni bir şifre oluşturmak 11 dakikamızı alıyor.

%40’ımız aynı şifreyi tüm hesaplarımız için kullanıyoruz.

3 kişiden birimiz şifremizi hatırlamadığımız için online alışveriş yapmaktan vazgeçiyoruz.

Neredeyse yarımız şifremizi unuttuğumuz için bir web sitesine giriş yapamıyoruz.

%16’ımız şifremizi hatırlamadığımız için kişisel bilgilerimizi kaybediyoruz.

%54’ümüz şifre kullanımına alternatif daha güvenilir, daha basit, daha hızlı ve daha kişisel bir çözüm beklentisindeyiz.



Şifre kullanımı ile ilgili büyük manzara böyleyken, tüketiciler ödemelerini “tıkla”, “dokun” ya da “göz kırp” gibi daha kolay yöntemlerle yapabilmek istiyorlar. Mastercard’ın pilot bölgelerde yaptığı araştırmalarda kullanıcıların %92’sinin Mastercard Identity Check (Mastercard Kimlik Kontrolü) uygulamasının şifrelere göre daha pratik ve kullanışlı bulurken, %83’ü şifrelere göre daha güvenilir olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %93’ü online ödemelerde biyometrik kimlik doğrulamayı tercih ettiğini belirtiyor ve banka kimlik doğrulamalarını biyometrik doğrulama ile yapabileceklerini söylüyor. %60’ı ise Mastercard Identity Check uygulamasını aile ve arkadaşlarına tavsiye edeceklerini dile getiriyor.



Mastercard’ın her sene yürüttüğü Inovasyon Endeksi araştırması sonuçlarında da benzer tercihler söz konusu; tüketiciler ödeme yaparken şifre girmektense biyometrik doğrulamayı tercih ediyor, internet alışverişlerinde kullanılan mevcut kimlik doğrulama sistemlerinin pratik olmaması veya şifreyi hatırlayamamaları sebebiyle alış veriş yapmaktan cayabiliyorlar. Güvenli alışverişin anahtarı Mastercard bu yeni kimlik doğrulama uygulaması ile araştırma sonuçlarındaki ihtiyaçlara çözüm olmayı hedefliyor; kart sahiplerini şifre hatırlama zahmetinden kurtarıp, ödeme sürecini hızlı, güvenilir, kolay ve pratik hale getiriyor. Kullanıcıların tek yapması gereken cep telefonlarında parmak izlerini taratmak ya da yüz tanıması için selfie’lerini çekmek.



Bu yenilikçi teknolojide, şifre unutmak hiç sorun değil. Onun yerine selfie’leri ile ödeme yapmak isteyen kullanıcılar Mastercard Identity Check uygulamasını indirdikten sonra, yüzlerinin dijital bir haritasını oluşturmak için bir fotoğraflarını çekiyorlar. Parmak izleriyle kimlik doğrulama yapmak isteyenler ise aynı şekilde parmak izlerinin kaydını oluşturuyorlar. Kullanıcıların kimlik doğrulaması, Mastercard sunucularında saklanan bu dijital kayıt referans alınarak yapılıyor. Selfie ile ödemeyi daha emniyetli ve güvenli kılmak, eski bir fotoğraf ile başkası yerine ödeme yapılmasının önüne geçmek amacıyla selfie çekimi sırasında kameraya göz kırpmak gerekiyor. Kullanıcı tercih ederse, Mastercard telefonunun yerini de tespit ederek güvenliği arttırıyor. Üstelik Mastercard Sıfır Sorumluluk ile adınıza yapılan izinsiz satın almalardan sizi sorumlu tutmuyor.



Mastercard'ın güvenlik bölümü başkanı Ajay Bhalla bu teknolojik ve güvenli ödeme sistemi ile ilgili şunları söyledi: “Her türlü ödemeyi, güvenlik ve emniyetten taviz vermeden en basit ve kolay hale getirmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Bu uygulama, ödeme teknolojilerinde çok önemli bir kilometre taşı. Daha önce temassız ödeme çözümleri, giyilebilir ödeme teknolojileri gibi birçok teknolojik yeniliği hayata geçirmiştik. Şimdi de Identity Control Mobile (Kimlik Doğrulama Aracı) uygulamasını önce Avrupa’da, sonra da tüm dünyada hayata geçiriyoruz.”



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