Kredi kartı kullananlar dikkat! 31 Aralık son gün!

Kredi kartını internette kullanmak için 17 Ağustos'a kadar onay vermek gerekiyordu. Ancak vatandaş ilgisiz davranınca onay süresi 31 Aralık'a ertelenmişti. Sayılı günler kaldı bankalar da uyarıyor: Onay yoksa işlem de yok!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) aldığı karara göre; bireysel kredi kartı, para (bankamatik) kartları ve ek kartlarla internetten alışveriş yapabilmek onay verilecekti. Onay için önce 17 Ağustos'a kadar süre tanındı. Ancak 170 milyon banka ve kredi kartının sadece 68 milyonu için onay verildi. Posta'da yer alan habere göre bir başka ifadeyle onay çağrısına katılım düşük kaldı.



Bu nedenle 17 Ağustos olarak belirlenen süre 31 Aralık olarak değiştirildi. 4.5 aylık süre uzatımının da sonuna yaklaşıldı. Bir an önce bankalara onay vermekte fayda var. Kaldı ki bankalar da bu konuda uyarı mesajları göndermekle birlikte kredi kartı ekstrelerinde bu konuda uyarılar yapmaya başladı. Uygulamanın amacı internetten işlem yapan tüketicileri korumak ve ekstra güvenlik.



İŞLEM YAPILAMAYACAK



Mevcut durumda kartlar internette kullanıma açık. Ancak 31 Aralık'tan sonra 'onay' verilmeyen kartlar işleme kapatılacak. Bir başka ifadeyle internet üzerinden kartla alışveriş, ödeme, Sanal POS kullanımıyla yapılan ödemeler (sigorta poliçesi gibi) veya karta tanımlı TV, internet, film, müzik gibi abonelikler de de sorun yaşanabileceği ifade ediliyor.



1 Ocak itibarıyla kartı yenilenen ya da yeni kart gönderilenler, bu kartları internette (online) kullanabilmek için önce onay vermek zorunda kalacak. Karta onay vermek ise basit. Bankalar SMS, internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM yoluyla ve şubelerden kartın internet alışverişine açılmasını sağlıyor. Bir SMS'le tüm kartlara onay vermek de mümkün.



ONAY SÜRECİNDE HATA YAPMAYIN



Bankalar onay sürecinde sorun yaşanmaması için tüm hazırlıkları yaptı. 31 Aralık'a kadar onay vermeyenler eğer kartı internette kullanmak isterse banka, o işlem sırasında da bilgilendirme mesajı göndererek anında onay verilmesini sağlayabilecek. Kart onayı esnasında kişisel bilgi, şifre gibi ek bilgiler istenmiyor. Bu konuda çok dikkatli olun!



VATANDAŞI İKNA ETMEK GEREKİYOR



Yargıtay'a ve tüketici hukukuna göre bankalar, kart dolandırıcılığına karşı güvenlik tedbirlerini almak zorunda. Ama dolandırıcılar akla hayale gelmeyen yöntemlerle kart bilgilerini ele geçirdikleri kişi adına internetten alışveriş yapıyor. Kart sahiplerinin çoğu onay verdikten sonra bankaların sorumluluğunun ortadan kalkacağı endişesi taşıyor.



Sanal kartlar için ve kartın yurtdışı alışverişlerine açık kalması için de talimat vermenize gerek yok.