Kredi kartı kullananlara kötü haber!

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.02, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.62, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2.12 oldu

Kredi kartı kullananlara kötü haber!
30 Haziran 2018 Cumartesi 10:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı üçüncü çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.02, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.62, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.12 olarak belirlendi.

Açıklamada, bankaların kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği, bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları önerisinde bulunuldu.

Etiketler; #kredi kartı #kredi kartı faiz
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