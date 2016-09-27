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    • Kredi kartına 12 taksit Resmi Gazete'de. Peki cep telefonuna taksit geldi mi?

    Bireysel kredi kartına taksit sayısını 12'ye çıkaran ve kart borçlarını yeniden yapılandırmaya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, önceden olduğu gibi kuyumculuk ürünleri, akaryakıt, telekomünikasyon ve gıda ürünlerinde taksit uygulanamayacak

    27 Eylül 2016 Salı 09:14
    Kredi kartına 12 taksit Resmi Gazete'de. Peki cep telefonuna taksit geldi mi?
    Bankacılık Düzenleneme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmelik değişikliğinde, "Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez" denildi.

    Yönetmeliğe göre bu süre; kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.

    Yönetmelikte, önceden olduğu gibi, bundan böyle de, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında" taksit uygulanamayacağı belirtildi.

    Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi de on iki ayı geçemeyecek.

    Yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile de, kredi kartlarının mevcut "borç bakiyeleri" kart sahipleri tarafından talep edilmesi durumunda "en fazla yetmiş iki ay" ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebileceği belirtildi ve "Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenir" denildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı, Kredi Kartı Taksit, Taksit

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