Kredi kartınızda biriken puanı biran önce kullanın çünkü...

Kredi kartınızda biriken puanların para karşılığını kullanın aksi durumda...

Kredi kartı uygulamasını cazip hale getirmek isteyen bankalar, tüketicileri için bonus veriyor. Bu sayede kredi kartı ile alışveriş yapan tüketicinin hesabında puanlar birikiyor. Puanlar ise biriktikçe paraya dönüşüyor. Bu puanlarla alışveriş yapmak da mümkün oluyor. Ancak bu paraların yıl sonuna kadar kullanılması da gerekiyor.



Tüketicileri kredi kartları konusunda uyaran Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, kredi kartlarında biriken puanın karşılığı olan paranın yıl sonuna kadar kullanılması gerektiğini söyledi.



Tüketicileri bu parayı kontrol etmeleri konusunda uyaran Küçük, bazı tüketicilerin bu durumdan haberinin olmadığını söyledi.



Bu paraların mutlaka kullanılması gerektiğini vurgulayan Küçük, aksi takdirde bunun silineceğini belirtti. Tüketicileri bilinçli olmaları konusunda da uyaran Küçük, alışveriş sonrası da mutlaka fatura olmaları gerektiğini söyledi.