Kredi Notu Arttırmak İçin Hangi İşlemler Yapılabilir?

Kredi notunun önemi her geçen gün artış gösterirken insanlar kredi notlarını arttırmanın bir yolunu bulmak istiyor

Kredi notlarını yüksek tutarak daha iyi şartlar altında kredilerini çekmek isteyen kişiler bunun için farklı yollara başvuruyor. Genel olarak bu işlemler kişilerin kredi notlarında yükselişe sebep olurken bu birkaç gün içerisinde gerçekleşecek bir durum da olmuyor. İnsanlar kredi notlarını yükseltmeleri için verilen önerileri dikkate alarak aylarca bu önerileri uyguluyorlar. Bunun sonrasında geçen birkaç ayın ardından kişiler rahatlıkla kredi notlarını yükselttiklerini görebiliyor. Bunun ardından da tekrar kredi çekmek istiyorlarsa kredi notları sayesinde rahatlıkla kredilerini alabiliyorlar.

Kişilerin ilk olarak ödemelerini bir düzene sokması gerekmektedir. Bu şekilde kişiler düzenli bir biçimde ödeme tarihlerini geçirmeden ödemeler gerçekleşirse bu durum kredi notuna çok iyi bir şekilde yansıyor. Genel olarak kredi kartı kullanıcıları isterlerse hesap kesim tarihlerinde değişikliğe de gidebilirler. Bunun sonrasında kendi gelirlerini aldıkları tarihe göre bir ödeme planı ile zamanı geçmeden tüm borçlar ödenir. Kişilerin sürekli olarak borçlarını ödeme dönemleri içerisinde gecikmeler oluyorsa bu durumlarda kişiler boş yere faiz öderken puanlarının da düşmesine sebep olabiliyor. Bu durumlardan kurtulmak için düzenli bir şekilde ödeme planı yapmak yeterli olacaktır. Kendi planlarını yaptıktan sonra kişiler bankalar ile görüşerek bu plana uygun bir şekilde borçlarını ve ödemelerini yapılandırabilirler.

Kredi kartı kullanımı da kişilerin kredi puanlarını yükseltmeleri için çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu aşamada ilk olarak kişilerin kredi limitlerine dikkat etmesi gerekmektedir. Kendileri için bir üst sınır belirlemeleri gereken kişiler kredi kartlarının limiti bunun üzerinde olsa bile kendilerini frenleyebilmeleri gerekmektedir. Bu sayede kişiler aylık ödemelerini yapamayacakları bir şekilde alışveriş de yapmayacaklardır. Bu aşamada eğer kişiler asgari ücretlerini sürekli olarak yatırırlarsa kredi notu konusunda bir sorun yaşamayacaklardır. Ancak 3 ay art arda yalnızca asgari borç yatırıldığında bankalar asgari borçları bir seviye üste çekmektedir. Bu durum da kişilerin daha fazla ödeme yapması ve bunda zorlanması anlamına gelmektedir.

Yasal sürece giren kişiler bir daha kredi notlarını yükseltemeyeceklerini ya da artık bankalardan kredi alamayacaklarını düşünüyorlarsa bu son derece hatalı bir düşünce olacaktır. Bu aşamada kişilerin sakin olması ve ilk olarak borçlarını yapılandırabilmek için hamleler yapması gerekecektir. Borçlarını ödeyebilecekleri bir seviyeye çeken kişiler, yasal süreç başladığı için kredi puanlarının tamamını kaybedecektir. Ancak bunun sonrasında yapılandırmadan 1 sene sonrasında tekrar kredi puanları artmaya başlar. Yapılandırılmış borçları çok rahat bir biçimde ödeyen kişiler bu şekilde devam ettiklerinde kredi notlarını uzun vadede istedikleri seviyeye getirebilirler. Bunun için bankalar ya da özel firmalar ile görüşerek borçlar yapılandırılabilmektedir. Daha yüksek taksit ile daha düşük ödemeler elde edilebilmektedir.