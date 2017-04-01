Kredi Notu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hayat devam ederken karşılaşılan zorluklar, genelde maddi anlamda insanları huzursuz etmekte ve bir çıkış yolu aranmaktadır. Bu noktaya devreye bankalardan kredi başvurusu girmekte ve çözüm aranmaktadır.ihtiyaçları için müşterilere çeşitli kredi kampanyaları düzenleyen bankalar, en güvenilir kaynaklardır. Fakat, kredi başvuruları sırasında bankaların taleplere olumlu yanıt vermesi için gereken kıstasların yerine getirilmesi de şart. Bu kıstaslar arasında şüphesiz en önemli olanı kredi notudur. Bankalardan kredi başvurusu yapmadan önce mutlakaişleminin yapılması, başvurunun olumlu sonuçlanması açısından büyük rol oynamaktadır. Enpara ihtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce de mutlaka bu uyarılar dikkate alınmalıdır.



Kredi Kayıt Bürosu Findeks platformu ile son yıllarda geniş hizmet ağına yenilikler ekleyerek hizmetlerine devam ediyor. Daha önce ki yıllarda sadece bankaların ve finans kuruluşlarının erişebildiği kredi notu verilerine artık bireysel tüketiciler de kolaylıkla erişebilmekte. Çeşitli yöntemlerden faydalanarak kredi notu sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte bankaların yanıtları karşısında başvurunun neden olumsuz sonuçlandığı da ortaya çıkmış olur ki sorunu çözmenin en mantıklı yolu kaynağını bulmaktır. Bilindiği üzere artık teknolojinin ilerlemesi ile tek bir sms ile kredi başvurusu yapılabildiği gibi mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı ile de kredi başvurusu kolaylıkla yapılabiliyor. Bu başvuru sonuçlarını beklemeden nasıl cevaplanacağını bilmek açısından kredi puanı kaç olduğunu öğrenmek, cevabın olumlu olup olmayacağınızı da tahmin etmeyi sağlamaktadır. Günümüzde sms metodu ile başvurulan kredi cevaplarına anında yanıt gelmesi, Findeks verilerine hakim olan bankaların sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin banka sistemi kredi notu 1-1100 arası olan müşterilerin kredi başvuruları anında red olsun diye programa emir girmişse, bu puan aralığında olan kişilerin kredi başvurularına cevap anında gelir ve olumsuz sonuçlandığı bildirilir. En önemli detay ise, her kredi başvurusu kredi notunu düşürür. Bu nedenle önceden kredi limitlerini öğrenmek faydalıdır.



Findeks kredi notu sorgulama yöntemleri ile bilinen kredi puanı sayesinde tüketiciler daha düşük faizli kredi çekme imkanı da yakalayabilir. Her bankanın farklı faiz politikaları olsa da çoğu banka iyi gelir sahibi ve banka kredi notu yüksek olan kişiye daha düşük faizli kredi olanağı sağlar. Kredi notunu belirleyen unsurların en başında ise mevcut ödenmeyen borçlar ve düzenli ödemeler gelmektedir. Ayrıca gecikmiş faturalar da kredi notunu olumsuz etkiler.