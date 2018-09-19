Kredili konut satışında büyük düşüş!

Kredili konut satışları, döviz kurlarının keskin yükseldiği Ağustos ayında yüzde 67.1 gibi yüksek oranda gerilerken, toplam konut satışlarındaki düşüş de yüzde 12.5'i buldu

Kredili konut satışında büyük düşüş!
19 Eylül 2018 Çarşamba 10:20

Kredili konut satışları, döviz kurlarının keskin yükseldiği Ağustos ayında yüzde 67.1 gibi yüksek oranda gerilerken, toplam konut satışlarındaki düşüş de yüzde 12.5'i buldu. Dövizdeki yükselişin etkisiyle yabancılara konut satışları yüzde 129.9 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 azalarak 105 bin 154 düzeyine geriledi.

Türkiye genelinde "ipotekli konut satışı" diye bilinen kredili konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.1 azalarak, 12 bin 743 düzeyine indi ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.1 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.5 artarak 92 bin 411'e çıktı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.6 azalarak 49 bin 362 düzeyine inerken, toplam konut satışları içindeki payı da yüzde 46.9 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 azalarak 55 bin 792'ye indi.

Yabancılara yapılan konut satışları ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129.6 artarak 3 bin 866 düzeyine tırmandı. Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 944 konut satın aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kredili konut satışı #konut satışı
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