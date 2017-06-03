Kriz konteyner üretilerek çözülür

İhracattaki konteyner sorunu büyüyor. Konteyner bulunamaması ve konteyner taşımacılığının yüzde yüz artması sorunu krize dönüşebilir. Sorun, Türkiye'nin ihracatını da olumsuz etkiledi. İhracat rakamlarında düşüş yaşanırken sorunun çözümü için ihracatçılar ve bakanlık konteyner üretimini tartışıyor. Konuyla ilgili görüşmeler sürdürülüyor

Ali Budak- Türkiye'deki doğal taş üreticilerinin taşıyacak

'Ortak konteyner üretimi yapılabilir'

Konteyner krizinin hala devam ettiğini söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 'Bursa'da armatörlerin de olduğu toplantı yapıldı. TİM ve Ekonomi Bakanlığı'nın ortak görüşüyle konteyner yapımına gidilebilir ancak durum net değil. Bakanlıktan haber bekliyoruz. Ekonomi Bakanlığı devreye girdi ve 'Bu konuyu sektörel bir toplantıda değil de bakanların ve üst düzey bürokratların katılacağı toplantıda görüşelim. Sorunu çözmek için neler yapabileceğimize bakalım' denildi. Bununla ilgili de tarih verilmedi. Ekonomi Bakanlığı'nın vereceği tarihle sorunun bütün paydaşlarıyla masaya oturacağız. Toplantı için bakanlıktan haber bekliyoruz. Orada durum netleşmeyince TİM ve diğer sektör temsilcileri de sürece giremiyor. Önümüzdeki günlerde netleşeceğini düşünüyorum' dedi.

Siparişler azalıyor

Bu sorunun bütünüyle armatörlerin suçu olmadığına dikkat çeken Kaya, şunları söyledi: İthalatın düşmesi, konteyner gelmemesi, sektörün en büyüğünün iflas etmesiyle oluşan sorun daha da büyüdü. Soruna çözüm için de çeşitli girişimlerimiz oldu. Ancak hiçbiri uygulanmadı ve sözde kaldı. Bu süreçte de özellikle konteyner fiyatlarının artmasıyla da alıcılarımız ciddi fiyat indirimi talebinde bulunmaya başladı. Haklı olarak, konteynerlerdeki yüzde yüz fiyat artışından rahatsızlar. Şu anda ise alıcılar siparişlerinde frene basmaya başladı. Bu sorun sektörde çok ciddi etki yarattı. Sorunu herkesin elini taşın altına koymasıyla çözebiliriz. Sadece armatörlerden bunu beklemiyoruz. Sektörü zor duruma sokmak istemiyoruz. Bakanlığın da desteğiyle bu süreci krize dönüşmeden çözmeliyiz.

'İhracat düştü ama ekonomik zarar yok'

Konteyner bulunamaması ve fiyatların çok yüksek olması sıkıntısının devam ettiğini ancak bunun ülke ekonomisine ve sektöre zararı olmadığını ifade eden Kaya, 'İhracatımızın yüzde 90'ından fazlasında limana kadar taşıma ücretini biz karşılarken, limandan sonrasını alıcı karşılar. Bu fiyat yükselmesi nedeniyle sektörün ve ülkenin bir ekonomik kaybı yok. Ancak bu yükseliş alıcıların fiyat indirimi istemesine ve alacağı ürünleri daha sonraki bir tarihe atmasına neden oluyor. Çünkü alıcılar da fiyatların inmesini bekliyor. İhracatta da düşüş var ama ekonomik zarar yok. Ekonomik kaygımız ve pazar kaygımız söz konusu değil. Ancak yüz bin dolarlık mal göndereceksem 60'ını gönderiyorum ve 40'ı bir ay sonraya kalıyor. Teslimat süreleri uzuyor. Bu da çok ciddi sorun' diye konuştu.

'Sektörlerde olumsuz etki yarattı'

İhracattaki konteyner sorununun önümüzdeki günlerde çözüleceğini düşündüğünü söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 'Kısa sürede konteyner sorununun çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü sorunla ilgili bakanlık, Deniz Ticaret Odası ve diğer kurumlar seferber olmuş durumda. Umuyoruz kısa sürede sorunu aşacağız. Maalesef bu süreç bazı sektörlerde olumsuz etki yarattı. Teslimatta gecikmeler yaşandı. Bu sorun çözüldüğünde ise bu sorunlar telafi edilir' dedi.

'TİM'in konteyner üretemeyebilir'

Konteyner üretiminde birlik olarak kendilerinin müdahil olmasının çok kolay olmadığını söyleyen Ünlütürk, şöyle konuştu: Bu konuda ortaya çıkan fikirler oldu. Bunlar tartışıldı. Açıkçası ihracatçı birliklerin bu sürece dahil olması kolay gözükmüyor. Birliklerin müdahil olması da kolay değil. Ancak hala görüşmeler devam ediyor. En kısa sürede çözüme kavuşturulacağı inancındayım. Türkiye'deki doğal taş üreticilerinin taşıyacak konteyner sorunu nedeniyle hazır alıcılarına ihracat yapamamasıyla gündeme gelen konteyner sorunu devam ediyor. Konteyner üretiminin çok azalması ve Türkiye'ye dolu konteyner getirilememesi nedeniyle de ihracatta zor günler yaşanıyor. Sorunun çözüm için TİM, armatörlerle bir araya gelmiş ve konteyner üretimini 'birlikte yapalım' önerisinde bulunmuştu. Sorunun çözümü ve konteyner üretimi için Ekonomi Bakanlığı'nın da olacağı bir toplantı yapılması planlanıyor. Bakanlık, önümüzdeki günlerde toplantı günüyle ilgili açıklama yapacak.Konteyner krizinin hala devam ettiğini söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 'Bursa'da armatörlerin de olduğu toplantı yapıldı. TİM ve Ekonomi Bakanlığı'nın ortak görüşüyle konteyner yapımına gidilebilir ancak durum net değil. Bakanlıktan haber bekliyoruz. Ekonomi Bakanlığı devreye girdi ve 'Bu konuyu sektörel bir toplantıda değil de bakanların ve üst düzey bürokratların katılacağı toplantıda görüşelim. Sorunu çözmek için neler yapabileceğimize bakalım' denildi. Bununla ilgili de tarih verilmedi. Ekonomi Bakanlığı'nın vereceği tarihle sorunun bütün paydaşlarıyla masaya oturacağız. Toplantı için bakanlıktan haber bekliyoruz. Orada durum netleşmeyince TİM ve diğer sektör temsilcileri de sürece giremiyor. Önümüzdeki günlerde netleşeceğini düşünüyorum' dedi.Bu sorunun bütünüyle armatörlerin suçu olmadığına dikkat çeken Kaya, şunları söyledi: İthalatın düşmesi, konteyner gelmemesi, sektörün en büyüğünün iflas etmesiyle oluşan sorun daha da büyüdü. Soruna çözüm için de çeşitli girişimlerimiz oldu. Ancak hiçbiri uygulanmadı ve sözde kaldı. Bu süreçte de özellikle konteyner fiyatlarının artmasıyla da alıcılarımız ciddi fiyat indirimi talebinde bulunmaya başladı. Haklı olarak, konteynerlerdeki yüzde yüz fiyat artışından rahatsızlar. Şu anda ise alıcılar siparişlerinde frene basmaya başladı. Bu sorun sektörde çok ciddi etki yarattı. Sorunu herkesin elini taşın altına koymasıyla çözebiliriz. Sadece armatörlerden bunu beklemiyoruz. Sektörü zor duruma sokmak istemiyoruz. Bakanlığın da desteğiyle bu süreci krize dönüşmeden çözmeliyiz.Konteyner bulunamaması ve fiyatların çok yüksek olması sıkıntısının devam ettiğini ancak bunun ülke ekonomisine ve sektöre zararı olmadığını ifade eden Kaya, 'İhracatımızın yüzde 90'ından fazlasında limana kadar taşıma ücretini biz karşılarken, limandan sonrasını alıcı karşılar. Bu fiyat yükselmesi nedeniyle sektörün ve ülkenin bir ekonomik kaybı yok. Ancak bu yükseliş alıcıların fiyat indirimi istemesine ve alacağı ürünleri daha sonraki bir tarihe atmasına neden oluyor. Çünkü alıcılar da fiyatların inmesini bekliyor. İhracatta da düşüş var ama ekonomik zarar yok. Ekonomik kaygımız ve pazar kaygımız söz konusu değil. Ancak yüz bin dolarlık mal göndereceksem 60'ını gönderiyorum ve 40'ı bir ay sonraya kalıyor. Teslimat süreleri uzuyor. Bu da çok ciddi sorun' diye konuştu.İhracattaki konteyner sorununun önümüzdeki günlerde çözüleceğini düşündüğünü söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 'Kısa sürede konteyner sorununun çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü sorunla ilgili bakanlık, Deniz Ticaret Odası ve diğer kurumlar seferber olmuş durumda. Umuyoruz kısa sürede sorunu aşacağız. Maalesef bu süreç bazı sektörlerde olumsuz etki yarattı. Teslimatta gecikmeler yaşandı. Bu sorun çözüldüğünde ise bu sorunlar telafi edilir' dedi.Konteyner üretiminde birlik olarak kendilerinin müdahil olmasının çok kolay olmadığını söyleyen Ünlütürk, şöyle konuştu: Bu konuda ortaya çıkan fikirler oldu. Bunlar tartışıldı. Açıkçası ihracatçı birliklerin bu sürece dahil olması kolay gözükmüyor. Birliklerin müdahil olması da kolay değil. Ancak hala görüşmeler devam ediyor. En kısa sürede çözüme kavuşturulacağı inancındayım.