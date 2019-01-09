Krize, kadın eli çözüm olur

Yaşar Ü.'den Doç. Dr. Meltem İnce Yenilmez, kriz dönemlerinde kadınların öneminin öne çıktığını belirterek, "Kriz önleyici tedbirler tasarlanırken, kadınların gerek şirketlerde gerekse bireysel olarak karar alma süreçlerine katılımının artırılması gerekli" dedi.

Burcu Özkan - Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem İnce Yenilmez'in koordinatörlüğünde yürütülen 'Kriz Döneminde Cinsiyet Politikaları ve AB' başlıklı Erasmus+ Programı Jean Monnet Module projesi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmasında, yaşanan son küresel krizin Avrupa Birliği ülkeleri açısından kadın istihdamını nasıl etkilediği ele alındı. Projenin sonuçlarını paylaşan Doç. Dr. Yenilmez, 2010 yılından bu yana kadınlarla erkeklerin ekonomik krizden eşit derecede etkilendiğini söyledi.

Geniş katılım

Öğrencilerin işgücü piyasalarında ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitliği süreçlerini etkili bir şekilde kavramalarını sağlamak amacıyla ders olarak da müfredata eklenen projenin koordinatörlüğünü yürüten Doç. Dr. Meltem İnce Yenilmez, "Projenin hedef grupları arasında sadece öğrenciler değil aynı zamanda araştırmacılar, sosyologlar, ekonomistler, insan haklarıyla toplumsal cinsiyet politikası ve eşitliğiyle ilgili çalışmalar yürüten kurumlar da yer aldı" dedi.

2010'dan bu yana yaşanan değişim

AB üyesi ülkelerde ekonomik krizlerin kadınlar üzerindeki etkilerine değinen Doç. Dr. Yenilmez, "Krizdeki kadınların durumuyla ilgili olarak, Avrupa Birliği Konseyi, krizin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları üzerindeki olumsuz etkisini fark etmiş ve 2010'da yayınlanan İş Ortaklığı Raporu'nda kadınların işsizlik oranlarının artması riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulamıştır. Benzer şekilde, Avrupa Konseyi ekonomik yavaşlamaya inanmakta. Kadınların erkeklerden daha fazla etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliği ihtiyacının eşitliği garantiye almak için daha aktif bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtmekte. Ekonomik kriz şimdiye kadar kadınlara kıyasla erkekler üzerinde daha fazla zarar verici ve işgücüne katılımı olumsuz etkilemesine rağmen kadınlar 2010 ortalarından bu yana eşit derecede etkilenmiştir" bilgisini verdi.

Çözüm önerileri

Kadınların istihdamda daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla cinsiyete dayalı vizyonların netleşmesi gerektiğini ve buna uygun politikalar ile programların tasarlanması gerektiğine dikkat çeken Meltem İnce Yenilmez, "Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet eşitliği göstergelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve kriz önleyici paketlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini uygulanacak politikalar ile entegre edilmesi gerekir. Kadın girişimciliğinin artırılması için politikalar uygulanmalı. Ayrıca annelik ve kadın hakları ihlalleri vakalarında denetimlerin artırılması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi; toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet eşitliği göstergelerinin yeniden gözden geçirilmesi de şart. Sektörel ayrımcılığının farkındalığını artırmak, önleyici çalışmalar yapmak ve ulaşım, bilim ve mühendislik alanlarında kadınları teşvik etmek de önemli bir girişim olacaktır. Kriz önleyici tedbirler tasarlanırken, kadınların gerek şirketlerde gerekse bireysel olarak karar alma süreçlerine katılımının artırılması da diğer önemli bir konu" tavsiyesinde bulundu.