Kruvaziyer turizmindeki teşvik otellere de yapılmalı

Kübra Topal - Kültür ve - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı , ' Kruvaziyer lerle turist getiren işletmelere yolcu başına 30 dolar teşvik vermek üzere, Bakanlar Kurulu kararımızı hazırladık' dedi. Bunun üzerine Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, 'Ülkemize faydası olan ve turist sayısını arttıran kruvaziyer turizminin yanında, otelcilere yönelik de bir eylem planı yapılması gerek' şeklinde konuştu.



Otel turizmi farklı bir alan

Son yıllarda önemi giderek artan kruvaziyer turistleri için teşvik geliyor. 'Turizm Sektörü Buluşması'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kruvaziyerlerle turist getiren işletmelere yolcu başına 30 dolar teşvik vermek üzere Bakanlar Kurulu kararımızı hazırladık" dedi. Kruvaziyer turizmindeki teşvik hakkında ÇEŞTOB Başkanı Öncel, 'Öncelikle turizm konusunda otelciler olarak, yaşadığımız zorlukların aşılmasını istiyoruz. Kruvaziyer turizmine baktığımızda, ülkemize faydası olan turist sayısını arttıran, esnafa para kazandıran, olmazsa olmazlardan biri' dedi.Kruvaziyer turizminin otel turizminden farklı olduğunu dile getiren Öncel, 'Kruvaziyer turizmi, ülkemiz için önemli fakat biz otelcileri çok ilgilendirmiyor. Baktığımız zaman otellerimiz bomboş ve müşteri bekliyoruz. Otellerin elektrik faturalarını, personelin paralarını vermekte zorlanıyoruz. Devletin turizmle ilgili olarak acil önlem alması gerekiyor' dedi. EXİMBANK'tan aldıkları krediden söz eden Öncel, 'EXİMBANK'tan aldığımız kredilerde taahhütleri yerine getiremediğimiz için ceza alıyoruz. Kruvaziyer turizminin yanında otelcilere yönelik bir eylem planı yapılması gerek, yoksa turizm daha da kötüye gidecek' şeklinde konuştu.