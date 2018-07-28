Kruvaziyerde umutlar 2019’a kaldı

Yılın ilk 6 ayında İzmir Limanı’na hiçbir kruvaziyer gemisi uğramadı. İzmir’in 4-5 yıl önce kruvaziyer turizminde çok ciddi rakamlara çıktığını ancak son yıllarda düşüş yaşadığını belirten İTO Başkanı Özgener ve DTO Başkanı Öztürk, 2019 yılı itibariyle firmaların rotalarını yeniden İzmir’e çevireceğini ve kruvaziyer turizminin canlanacağını ifade etti

Ali Budak- Yılın ilk 6 ayında İzmir Limanı’na hiçbir kruvaziyer gemisi uğramazken, Kuşadası’na 59, Çeşme’ye 9, Dikili’ye ise 1 gemi demir attı. İzmir Limanı’na yılın ilk altı ayında kruvaziyer uğramamasını değerlendiren DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve İTO Başkanı ve Türkiye Kruvaziyer Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2019 yılıyla birlikte kentte kruvaziyer turizminin tekrar canlanacağına işaret etti

Gelmemesi sürpriz değil

Yılın ilk 6 ayında İzmir Limanı’na hiç kruvaziyer gemisinin gelmeme nedenlerini değerlendiren DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, “Bu zaten bilinen bir şeydi. Dünyadaki kruvaziyer planlaması iki, üç sene evvelden yapılıyor. Biz zaten bu dönemlerde İzmir’e herhangi bir seferin olmayacağını zaten biliyoruz. Bu yıl içerisinde İzmir’e ve Antalya’ya bir hattın iki uğrağı söz konusu olacak. 2019’da onlarında başka bir hatla beraber uğrakları gerçekleşecek” dedi.

Kuşadası özel bir destinasyon

İzmir’e yılın ilk altı ayında hiçbir kruvaziyer gemisinin uğramadığını ancak Kuşadası’na 59 gemisinin uğramasının özel bir destinasyon olmasıyla ilgili olduğunu da belirten Öztürk, şunları söyledi: Kuşadası, kruvaziyer gemiler için Türkiye’nin en önemli destinasyonlarından biridir. Meryem Ana ve Efes Antik Harabeleri dünya tarafından çok ilgi çektiği için dolayısıyla insanlar inanç turizmi için de geliyor. O yüzden Kuşadası’na İzmir’e oranla daha çok kruvaziyer geliyor. Zaten Kuşadası’na her zaman daha fazla kruvaziyer gelmiştir yani bu durum hep böyle olmuştur. Kuşadası Türkiye’nin en iyi destinasyonudur. İzmir’e, Antalya’ya ve İstanbul’a kruvaziyer uğramaması Kuşadası’na da uğramaması anlamına gelmiyor. Çünkü Kuşadası özel bir destinasyon” diye konuştu.

“2019’da, 9 bin turist gelecek”

Yılın ilk altı ayında İzmir’e hiçbir kruvaziyer gemisinin uğramadığını ancak 2019 yılı içersinde farklı tarihlerde kruvaziyer gemileriyle İzmir’e 9 bin turistin geleceğini söyleyen İzmir Ticaret Odası (İTO)Başkanı ve Türkiye Kruvaziyer Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İTO olarak tüm kruvaziyer şirketi temsilcileri ile işbirliği içerisindeyiz. Öncelikle MSC Cruises firmasının 2019 yılı Nisan ayında tekrar Türkiye seferlerine başlayacağını müjdelemek isterim. Kruvaziyer gemilerin rotalarını tekrar kentimize çevirmesi ile ilgili çok olumlu bir adım olan bu gelişme bizi son derece mutlu etti. Üç farklı tarihte İzmir ve Antalya limanlarına uğrayacak olan gemi, mürettabat ve yolcular dahil 9 bin kişiyi kentimize ve ülkemize taşıyacak. Ancak bu daha başlangıç. Bu sayının daha da artacağına eminim. Kruvaziyer gemilerin İzmir’e tekrar kazandırılması için güçlü bir çaba harcıyoruz. Diğer tur şirketlerinin de MSC firmasını örnek almasıyla kruvaziyer turizminde önceki yılların çok daha üstüne çıkacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İzmir daha fazla tanınacak

Kruvaziyerle gelen turistlerin kentin daha fazla tanınmasını sağlayacağını ifade eden Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu süreçte limanımızın düzgün bir fonksiyonda hizmet vermesi, tedarikçilerimizin kruvaziyerlere ürün sağlayabilmesi de firmaların İzmir’e tercih etmesinde önemli rol oynayacaktır. Kruvaziyerle gelen turistlerin Kemeraltı’nda alışveriş yaparak Agora ve Kadifekale’yi gezmesi, Kültürpark’da veya Kordon kısa bir mola verip dinlenmesi hem esnafımızın yüzünü güldürecek hem de kentimizin sosyal medyada daha tanınır hale gelmesini sağlayacaktır. Diğer yandan kentimizin son derece modern ve güvenli olduğu, tarih ile denizin iç içe bulunduğu, gastronomi, sörf, bağcılık gibi güçlü olduğumuz spesifik tatil rotalarını anlatmayı sürdürerek yeni firmaları kentimize çekmeliyiz. Bunun için de başta fuarlar olmak üzere her türlü iletişim kanalını daha aktif kullanacağız.



15 yılda 3,7 milyon turist

Kruvaziyer turizminde son 15 yılda İzmir’e 1711 kruvaziyer gemisi ile 3 milyon 754 bin 285 turist geldi. İzmir’e son 4 yılda 287 kruvaziyer gemi uğrayarak toplam 614 bin 398 turist getirdi. Son 4 yılın yıllara göre dağılım ise şu şekildedir:

Yıl…………Kruvaziyer Sayısı…..Yolcu Sayısı

2017……………..18……………………..9.172

2016……………..24……………………27.619

2015…………….108…………………241.716

2014…………….137…………………335.891