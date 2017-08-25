Kuru incirler İzmir Limanı'ndan yola çıkacak

Türkiye’nin ilk ihraç ürünlerinden kuru incirin 2017/18 sezonu ilk ihraç tarihi 11 Ekim 2017 olarak belirlendi. Kuru incirleri taşıyan gemiler bu tarihte İzmir Limanı’ndan dünyanın dört bir tarafına yola çıkacak. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, kuru incir ihracatçılarına, “Panik yapmayın. 78 bin 200 ton rekolteyi hep birlikte katma değere dönüştürelim" çağrısında bulundu

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin, 2017/18 sezonunda ilk ihracat tarihini belirlemek için Ege, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul İhracatçı Birliklerine üye kuru incir ihracatçısı firmalar Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısında bir araya geldi. Toplantıya katılan ihracatçı firmalar oybirliği ile 11 Ekim 2017 Çarşamba tarihini ilk ihraç tarihi olarak kabul etti. Söz konusu tarih, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ardından Ekonomi Bakanlığı’ndan alınacak onay sonrasında resmiyet kazanacak ve uygulamaya geçecek.



Türkiye’nin 2016/17 sezonunda 72 bin ton olan kuru incir rekoltesinin 60 bin 255 ton’luk kısmını ihraç ettiklerini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, sezon sonuna kadar 62-63 bin ton rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. 2017/18 sezonu için kuru incir rekoltesinin 78 bin 200 bin ton olarak öngörüldüğüne işaret eden Celep, “Bu yıl rekoltede hava koşullarından dolayı 7-10 günlük bir gecikme söz konusu. O nedenle ilk ihraç tarihi olarak 11 Ekim 2017 tarihini tespit ettik. Rekoltede yüzde 8 artış var. Kalitede rutubetten dolayı bir miktar sorunlar olsa da panik olmadan elimizdeki rekolteyi katma değere dönüştürmeliyiz. Sektörün tüm paydaşları sağduyu ile hareket etmeliyiz" diye konuştu.