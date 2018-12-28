Kurul, 'Bir dönem daha' çağrısı ile kapandı

2009'dan bu yana görev yapan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun talebi üzerine, yerel seçimlere kadar çalışmalarına ara verdi. Yılın son toplantısında söz alan Kurul üyeleri, Başkan Kocaoğlu'na 'Bir dönem daha' çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2009'da kurulan, kent ekonomisinde belirleyici role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üye olarak yer aldığı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), 83. toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirdi. 2018'in son toplantısında konuşan İEKK Dönem Başkanı Selami Özpoyraz, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "Kentte yürüyen birçok proje var. 24 saat mesai anlayışıyla hizmet eden Başkanımızın koyduğu bu çıtayı aşmak kolay olmayacak" dedi.

Huzur ve barış dileği

Yeni yılın barış ve huzur getirmesini dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise kentin kalkınması için yürüttükleri projelerin kısa bir özetini yaptı. Başkan Kocaoğlu, "Türkiye belediyeciliğine farklı bir boyut getirdik. Hemşehrilerimizin lokmasını büyütmek için ürettiğimiz projeleri hayata geçirerek İzmir Modeli'ni ortaya çıkardık. Bunu birlikte başardık. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyeleri olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destek oldunuz, omuz verdiniz. Kentin kalkınması için, kentin projelerinin değerlendirilmesi, doğru kararın verilmesi, uygulanması aşamasında güç verdiniz, önümüzü açtınız" diye konuştu. n Ayça Yeriş

Başkanlar Kocaoğlu'nu anlattı

Başkan Kocaoğlu'nun önerisi üzerine yerel seçimlere kadar çalışmalarına ara veren İEKKK üyeleri, toplantıda tek tek söz alarak yeniden aday olmama kararını kamuoyuyla paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için övgü dolu sözler söylerken, kentte yapılan önemli projeleri de kendi pencerelerinden anlattı.

Eski Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin:

"Sizin başarınızın tarihsel sürecine tanıklık ettiğim için çok mutluyum. İzmir'in kalkınmasında küçük bir katkımız olmasını hissettirmeniz çok gurur verici. Hayatımın en güzel dönemlerini sizinle yaşadım. Kampanya başlatalım; Aziz Başkan kalsın."

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Nihat Nebil Altınel:

"Mensubu olduğum odaya büyük destek veren Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçelerin tanıtılmasında çok önemli çalışmalar yürütüldü."

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aytül Büyüksaraç:

"Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Türkiye'nin gözbebeği sanat kurumu haline geldi. Opera binası da yapılıyor. Bizim için bir rüyayı gerçekleştirdiniz. Bize umut verdiniz. Herkesin umudu olduğunuz için, İzmir için yaptıklarınız ve özellikle kenti kültür sanat alanında bütün illerden çok ileri hale getirdiğiniz için teşekkür ederim."

Eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün:

"İzmir'e verdiğiniz hizmetlerden ötürü ve beyefendi bir başkan olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Sizi birileri ikna eder de yeniden Başkan olursunuz diye her gün dua ediyorum."

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri:

"Katkılarınız, öncülüğünüz, bizlerle paylaştıklarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Sizi uğurlamak istemiyoruz. Fikirlerinizle, görüşlerinizle, tecrübelerinizle bize destek vermenizi diliyoruz."

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük:

"2008 yılında süt üreticileri olarak çok zor yıllar yaşadık. Köylümüz ineğini satıyordu. Başkanımız kooperatifimizden süt alımını başlatınca işler değişti. 10 yıl önce 120 – 130 ton süt üretirken şimdi 600 ton üretiyoruz. Türkiye'de köyler boşalmışken İzmir'de gençler baba mesleğine sarılmaya başladı. Başkanımızla birlikte tarımın reçetesi yazıldı. Yerelde kalkınma modelinin öncülüğü İzmir'de yapıldı. Başkanımızın ilçelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde köylü kadınların nasıl ağladığını, 'bizi bırakma' diye yalvardığını bizzat gördüm. O köylünün 'Aziz babası' oldu. Büyük emeklerle geldiğimiz noktada daha yolun yarısındayız. Bunları yıkacak biri gelecekse ayağa kalkalım. Başkanımızın 'ben öyle gidiyorum' demek gibi kendi başına karar verme hakkı yok."

Eski İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş:

"Başkanımızla çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Kendisiye anlaşamadığım konular da oldu ama İzmir için çok güzel şeyler yaptı. Ticaretin gelişmesi için önemli katkılar yaptı. İzmir'deki otel doluluk oranı yüzde 50'lerden yüzde 90'a çıktı. Fuar İzmir'i kente kazandırması, bu fuar merkezinde 30'un üzerinde ihtisas fuarını başarıyla devam ettirmesi, turizm, gelinlik ve damatlık, mermer, ayakkabı gibi başarılı fuarlar düzenlemesi, kentte ticari hayatı canlandırdı. Bunun için ne gerekiyorsa çekinmeden cesurca yaptı. Böylesine büyük fuar merkezini yapmak büyük cesaret ister. İhracata önemli katkılar yaptı. Yabancı alıcıları kente getirip otel ve uçak paralarını ödedi. Bunlar tabii herkesin bilmediği konular. Belediyeciğin okulu yok. Gelen başkan bir dönem öğreniyor, sonra devam ediyor. İzmir'de daha yapılması gereken işler var. Devam etmemek gibi bir kararınız olamaz. İzmir'in parlak geleceği için size bir dönem daha ihtiyaç var."

İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı:

"Bugün çiftçilerim üretim yapıyor, arazilerini düzeltiyorsa, bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı makinelere borçlu. Başkanımız tarıma o kadar hizmet verdi ki, onun sayesinde üreticinin yüzü güldü. Bütün çiftçiler adına kendisine teşekkür ediyor, önümüzdeki süreçte de bize ağabeylik yapmasını, görevine devam etmesini diliyorum."

ESBAŞ CEO'su Faruk Güler:

"Ben veda değil teşekkür etmek istiyorum. 20 bin kişinin çalıştığı ESBAŞ'ta bugün çalışanlarımız evlerine saatlerce beklemeden gidebiliyorsa, bu sizin yaptığınız düzenleme sayesinde oldu."

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam:

"Başkanımızla birlikte uzun süre görev yaptık. İlişkimizde çok samimi, çok kavgalı, inişli -çıkışlı dönemlerimiz olmuştur. Hiçbir beklenti, hesap olmadan bu mekan içinde Aziz Kocaoğlu'nun İEKKK'yı kurması, katılımcı yönetim anlayışı anlamında çok değerlidir. Aziz Bey, hiç beklemeden bulduğu bir görevini öğrenerek, didinerek, namusuyla-şerefiyle, bütün bilgi birikimini kullanarak bugüne kadar getirdi. Gösterdiği performanstan dolayı teşekkür ediyorum."

Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu:

"Spor dünyasında bir gelenek oldu. İnsanlar yaşarken anılmalı deniyor. Çok değerli katılımcılar, dostlar burada güzel tespitler yaptılar, güzel sözler söylediler. Ama niçin bir insan görevdeyken, bu konuştuklarımızın yüzde 10'nu bile dile getirmekten çekiniyoruz?"

Başkan'a 'Hatıra Ormanı' sürprizi

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm kurul üyeleri adına İEKKK Dönem Başkanı Selami Özpoyraz'a teşekkür plaketi verdi. İEKKK üyeleri de, yaptıkları bağışla Çeşme Otoyolu'nda oluşturdukları 'Aziz Kocaoğlu Hatıra Ormanı'yla Büyükşehir Belediye Başkanı'na hoş bir sürpriz yaşattı. Ege Orman Vakfı tarafından hazırlanan 'Doğa Dostu Sertifikası'nı alan Başkan Kocaoğlu, Kurul üyeleri ile birlikte yeni yıl pastası da kesti.