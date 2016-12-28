Kurutulmuş mandalina ile kârı 5'e katladılar

İzmir'de Seferihisar Belediyesi ağaçta 50 kuruş, tezgahta 1 lira olan mandalinayı jeotermal enerjiyle kuruttu. Kurutulmuş mandalina, tam 5 kat fiyatına ihraç edilmeye başlandı. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, jeotermal enerjide kurutulan mandalinanın içini ve kabuğunu 10 ülkeye numune olarak gönderdiklerini, ürünün çok beğenildiğini söyledi

Dünyaca beğenilen 'satsuma' cinsi mandalinanın yetiştiği Seferihisar’da, son yıllarda ürünün markalaşması, çeşitliliğinin arttırılması ve üreticinin daha çok kazanmasıyla ilgili yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Seferihisar Belediyesi geçen yıl deneme üretimlerini gerçekleştirdiği mandalinanın kurutma işlemini günde 350 tona çıkardı. 10 ülkeye gönderilen numunelerle ilgili önemli dönüşler sağlandı. İlk talep Romanya ve Polonya’dan geldi. Ürün, 100 gr'lık poşetlerde 1.6 euro'dan ihraç edildi. Kurutulmuş mandalina önümüzdeki günlerde kilosu 16 euro'dan ABD ve Kazakistan'a da satılacak.



'İŞİ BÜYÜTECEĞİZ'



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar’da bu işin büyüyerek yeni bir sektör haline geleceğini, birkaç yıl içinde ilçede yeni fabrikalar kurulacağını ve bölgede 20 bin ton mandalinanın kurutulabileceğini düşündüğünü söyledi. Başkan Soyer şöyle dedi:



"Kentimizin en büyük geçim kaynağı mandalina. Göreve geldiğimizde mandalina üreticisinin üretmekten vazgeçtiği, ürününü satamadığı ve mandalinanın ağaçlardan dökülerek çürüdüğünü gördük. Belediye öncülüğünde bir üretici birliği kurduk. 'Ürünü beraber işleyip, beraber pazarlayacağız' dedik. Mandalina İşleme ve Paketleme Tesisi satın alarak birliğe devrettik. Aradan aracıları çıkardık. Mandalinanın yan ürünlerini üretmeye başladık. Soğuk hava depomuz da tamamlanmak üzere. En son yaptığımız çalışmayla mandalinayı termal enerjiyle kuruttuk. Bu sayede mandalinanın 12 ay raflarda olmasını sağlamaya başladık."



'SATAMADIK ÇÜRÜDÜ' SÖZLERİNİ DUYMAYACAĞIZ



Başkan Soyer, termal suyla kurutma makinesindeki havayı ısıtarak mandalina ve defne yaprağını kuruttuklarını belirterek, şunları söyledi:



"Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’yle birlikte İzmir Jeotermal A.Ş.'den üç sera kiraladık. Sera içerisine izolasyonlu hat çektik. Termal suyla, kurutma makinesindeki havanın ısıtılmasıyla kurutma işlemine başlandı. Mandalina ve defne yaprağı kurutuldu. Sonuç çok başarılı oldu. Üretimi çoğaltmayı planladık. Baktık ki yapıyoruz, ihracat yapma adına çeşitli ülkelere numuneler gönderdik. Olumlu geri dönüşler aldık ve nihayet ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. 10 kilo mandalinadan 1 kilo kuru mandalina çıkıyor. Kurutulma işleminin ardından bir kilo mandalina kurusu yaklaşık 12 liraya mal oluyor. Kurutulmuş mandalinayı yurtdışında kilosunu 16 euro yani yaklaşık 58 liraya almayı kabul ettiler. Yani mandalina 1’e 5 kazandırmaya başladı. Seferihisar’ın yıllık rekoltesi 50 bin ton. Önümüzdeki yıllarda bu rekoltenin yüzde 40’ının kurutulacağını düşünüyoruz. Yani ilçede yeni bir sektör oluşacak. Bundan böyle 'ürünümüzü satamadık, dolu yağdı ürün çürüdü, mevsim geçti yerlere döküldü' sözlerini artık duymayacağız. Böylelikle üreticimiz daha çok kazanacak."



'VİTAMİNİ KAYBOLMUYOR'



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, kabuğuyla veya içi kurutulmuş mandalinanın hem besleyici, hem sağlıklı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:



"İzmir'in tüm okullarına talibiz, her okulun kantininde seneye kurutulmuş mandalina satmak istiyoruz. Çocukların cips gibi sağlıksız yiyecekler yerine bol vitaminli mandalina kurusu yemesini arzu ediyoruz. Termal enerjiyle kurutulan mandalina, vitamininden hiçbir şey kaybetmiyor. Bu ürünümüz sofralarda olacak, çantalara, raflara girecek. Ardından mandalina dışında, başka ürünler de kurutmayı hedefleyeceğiz."